- El popular carro de Mazda que cumple 35 años: un modelo que sigue conquistando el mundo

Pocas marcas pueden presumir de tener un ícono en la industria automotriz, pero Mazda lo logró con su MX-5, el roadster biplaza más vendido del mundo. Este modelo, nacido para devolver la emoción a la conducción, celebra 35 años de historia con más de 1,2 millones de unidades comercializadas en todo el planeta. Su éxito radica en su balance preciso, diseño ligero y la inconfundible sensación de manejo que lo han convertido en un referente del placer de conducir.

Una edición especial para conmemorar el legado de este carro de Mazda

Para celebrar este hito, la marca japonesa ha lanzado una versión especial del Mazda MX-5, con detalles exclusivos como un color Rojo Artesanal, inspirado en el Mazda CX-90, una placa conmemorativa y un interior en tono beige con insignias del aniversario.

Esta edición limitada mantiene la esencia del modelo con su motor Skyactiv-G de 181 caballos de potencia, tracción trasera y una respuesta inmediata, características que lo han convertido en un favorito entre los entusiastas de los deportivos compactos.

Desde su debut en 1989, el MX-5 ha evolucionado en cuatro generaciones

mx-5, un carro con mucha historia.

Desde su debut en 1989, el MX-5 ha evolucionado a través de cuatro generaciones (NA, NB, NC y ND), adaptándose a las exigencias del mercado sin perder su ADN deportivo. Su éxito le ha valido más de 200 premios a nivel mundial, incluyendo el prestigioso “World Car of the Year” y el “World Car Design of the Year”.

Además, esta edición especial incorpora lo último en tecnología:

Sistema i-ACTIVSENSE con avanzadas asistencias de seguridad.

con avanzadas asistencias de seguridad. Pantalla TFT de 8,8 pulgadas para mayor conectividad.

para mayor conectividad. Sistema de sonido BOSE® con 9 parlantes, que ofrece una experiencia envolvente.

Edición especial de 35 años del Mazda MX-5.

Con este homenaje, a este carro de Mazda, la marca reafirma su compromiso con la emoción al volante y celebra la historia de un modelo que ha sabido mantenerse vigente por más de tres décadas.El MX-5 no es solo un auto, es una experiencia que sigue conquistando a los amantes de la velocidad y la adrenalina.

