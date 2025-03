Danny Ocean regresará a Bogotá con un show propio tras arrasar en el Estéreo Picnic 2025

.Publicidad.

El Estéreo Picnic 2025 tuvo muchos momentos memorables, pero pocos tan electrizantes como el que Danny Ocean protagonizó la noche del viernes 28 de marzo. Con su carisma y un repertorio repleto de éxitos, el cantante venezolano logró convertir el Escenario Adidas en una pista de baile gigantesca donde miles de personas corearon cada una de sus canciones. No solo reafirmó su estatus de estrella global, sino que también dejó a sus seguidores con una noticia que encendió la euforia: su propio concierto en el Movistar Arena de Bogotá, programado para el 19 de septiembre.

Un momento que hizo historia

Desde que lanzó "Me Rehúso" en 2017, Danny Ocean ha sabido mantenerse en la cima con un sonido que combina pop, reguetón y ritmos urbanos. Su crecimiento ha sido meteórico, pasando de ser una promesa digital a consolidarse como una de las figuras más influyentes del género.

El FEP 2025 fue la muestra más reciente de su poder de convocatoria. Desde los primeros acordes de "Volare", la multitud se entregó por completo. Luego vinieron "Dembow" y "Fuera del mercado", temas que elevaron la energía a niveles estratosféricos. Pero el momento cumbre llegó al final del show, cuando con una sonrisa cómplice anunció: "Nos vemos en septiembre, Bogotá. Movistar Arena, allí los quiero ver".

El público explotó en gritos y aplausos. El artista, visiblemente emocionado, se tomó un momento para agradecer. "Colombia siempre ha sido un hogar para mí", dijo antes de despedirse.

Un artista que sigue evolucionando

A lo largo de los años, Danny Ocean ha demostrado que su talento va más allá de un solo hit. Su capacidad para reinventarse, explorando nuevos sonidos sin perder su esencia, es lo que lo mantiene vigente. Cada presentación suya es una experiencia multisensorial, donde la música, las luces y la interacción con el público se fusionan en un espectáculo inolvidable.

El Movistar Arena será el escenario perfecto para que Danny Ocean despliegue toda su magia en solitario. Con un aforo de más de 14,000 personas, este recinto ha sido testigo de conciertos legendarios, y el venezolano promete sumar el suyo a esa lista.

Boletas y fechas de venta

Para los fanáticos que no quieren perderse esta cita imperdible, las entradas estarán disponibles a través de Tu Boleta. La preventa exclusiva para clientes Movistar iniciará el 29 de marzo a la 1:45 AM, mientras que la venta general abrirá el 31 de marzo a las 9:00 AM.

Después de un paso triunfal por el Estéreo Picnic, Danny Ocean está listo para regresar con un show propio en Bogotá. Un artista que ya es leyenda en la música latina promete una noche de emociones intensas, donde cada canción será un viaje directo al corazón de sus seguidores. El 19 de septiembre, la capital colombiana bailará al ritmo de Danny Ocean.

