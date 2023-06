El poder real en Colombia y los cambios verdaderos

Por: Fernando Ruiz |

junio 06, 2023

Es bueno aclararle a algunas personas en qué consiste el poder en una nación en general y en Colombia en particular. El poder está dividido constitucionalmente o formalmente en poder ejecutivo (presidencia, ministerios, superintendencias, etc.), poder legislativo (Senado y Cámara de representantes, que son el Congreso) y poder judicial (jueces, tribunales y las altas cortes), pero hay otros poderes no formales muy importantes y que ejercen parte de ese poder real; veamos:

Poder económico, conformado por los grandes empresarios urbanos y rurales, los grandes bancos privados y los terratenientes del campo. Poder político, que lo conforman los grandes partidos políticos tradicionales, Poder militar, conformado por las fuerzas militares y de policía, Poder espiritual conformado por las diferentes iglesias y el Poder de comunicación, conformado por los grandes medios de comunicación masivos, que tienen gran capacidad de orientación de las personas. Estos medios no son independientes, porque sus dueños son los principales grupos económicos del país. Por supuesto, hay que respetar la libertad de prensa, pero teniendo muy en cuenta esta situación. Los anteriores poderes mencionados son los que ejercen el poder real en Colombia.

En Colombia por primera vez llegó a la presidencia un movimiento de izquierda, pero como vemos de lo anterior, ejerce solamente una pequeña parte (Poder ejecutivo), de ese poder real (Poder político, económico, etc.), Esto es una parte importante, pero está en gran desventaja, con relación a esos poderes reales que no cambian, aunque cambien los gobiernos. Este gobierno ha tratado de sacar adelante varias reformas, con la cuales busca iniciar cambios a fondo en nuestro país; de estas reformas, solamente la tributaria ha sido aprobada por el congreso.

Las reformas muy importantes: Salud, pensional, laboral están muy embolatadas, porque el gobierno ha encontrado mucha oposición en el congreso y como ya dije en el artículo ¿Es real la aplanadora petrista en el Congreso de agosto de 2022?, aparentemente así era, porque algunos partidos tradicionales se declararon de gobierno, pero en el fondo no lo son. Lo real es que en el senado entre el pacto histórico de Petro y sus aliados:

La alianza Centro verde Esperanza y Comunes suman solo 38 curules de 77, es decir el 35% y en la cámara tienen también 38 de 110 curules, es decir un 23%. En conclusión, el pacto histórico y sus aliados están en completa minoría en el congreso, así que sacar las reformas adelante es casi imposible, porque los congresistas de los partidos tradicionales, que son mayoría buscan como siempre, favorecer sus intereses particulares y no los del pueblo Colombiano en general. Además de la minoría en que está el Pacto Histórico y sus aliados en el Congreso, están cometiendo errores, que hacen aún más difícil la aprobación de estas reformas.

Pretender que siendo minoría en el congreso, les van a aprobar las reformas en todo su contenido, es ilusorio, las reformas de fondo hay que iniciarlas, pero no creer que de la noche a la mañana se van a poder realizar en su totalidad, hay que concertar y tratar de aprobar lo mejor que se pueda, recuerden que están en minoría. La paz total es otro error, es una utopía, como máximo se puede reducir la violencia en el campo y la inseguridad en las ciudades, concertando con los grupos violentos que así lo acepten realmente, no como una táctica para sus fines, a los demás hay que seguir combatiéndolos militar y especialmente con reformas sociales y presencia del estado.

Es muy difícil pensar que los actuales grupos guerrilleros (ELN y disidencias), tienen una verdadera intención de llegar a un acuerdo de paz, pues ha llegado al gobierno un movimiento de izquierda y ellos siguen actuando como si fuera un gobierno de derecha, el gobierno tiene que darse cuenta de sus verdaderos objetivos.

Finalmente, para empeorar la situación de equivocaciones, algunos funcionarios allegados a Petro se han visto envueltos en escándalos de tipo personal, que le hace mucho daño a la imagen del gobierno y son aprovechados por las élites tradicionales para desprestigiar al gobierno de izquierda y poder llegar de nuevo a la presidencia.

En América Latina en general y en Colombia en particular los cambios de fondo son muy difíciles de llevar a cabo, pues los problemas sociales son crónicos y de hace muchos años y las sociedades, que son excluyentes, están hechas para favorecer a unos pocos y no a la mayoría y después de tantos años de gobiernos de las élites, es muy difícil de cambiar esta situación. Los partidos y sus integrantes que quieran de verdad cambiar a fondo las cosas, tienen que comenzar por llegar a la presidencia (Poder ejecutivo), pero muy importante también tener mayorías en el poder legislativo (Congreso), pues como hemos visto con el gobierno de Petro, si esto no se da es casi imposibles sacar adelante cualquier reforma.

También se debe tener representantes en las gobernaciones y alcaldías, asambleas departamentales y consejos municipales, pues estas instituciones también manejan poder político y son muy importantes a nivel regional, donde hay altos niveles de corrupción que siempre empeoran la situación del pueblo. Si lo anterior no se logra y la izquierda o un partido de centro fracasan, las élites tradicionales volverán al poder y tendremos quizás otros 100 años más de lo mismo, con el agravamiento de los problemas sociales y políticos.