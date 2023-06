Carta abierta al Partido Liberal colombiano

Por: Javier Hernández |

junio 06, 2023

Este mamotreto, ni siquiera debería tener un motivo para escribirse… pues se trata, simple y llanamente de recordarle, a unos cuantos políticos, que, ya que algunos de ellos fueron elegidos, u ostentan posiciones en nombre de la filosofía inequívoca de las ideas liberales: que actúen en consonancia. Y eso ya lo deberían de saber. Así que la “carta” sobraría. Pero NO. Elaboran su discurso sobre las viejas ideas humanistas del Partido… simplemente, porque saben que es la cantera mayor de votos del país. Y porque las palabras, tolerancia, respeto por la diferencia, compasión con los más necesitados y justicia social que pregonan nuestras ideas, suenan bonito para el vulgo. Pues ahora es cuando. Señores congresistas, del Partido Liberal, “atajen, enlacen o háganse a un lado” pero no estorben la posibilidad de hacer algo bueno por los más vulnerables de Colombia…sean liberales, o simplemente, busquen un cupo en la Derecha colombiana, hay mucho campo en ella. Pero, por favor, no sigan pervirtiendo las ideas humanistas y compasivas que identifican, serlo. Es hoy, es ahora, es ya, que deben entender el concepto de ser Liberal. Miren para adelante, no para atrás. Gaviria no es, no ha sido, NO será LIBERAL. Rafael Núñez y Álvaro Uribe por lo menos, con algo de lo que les restaba de vergüenza, se declararon de frente, del más puro espíritu conservador. Sin atenuantes. Con toda. Cesar Gaviria, ha estado mimetizado en un partido del que no aplica sus ideas. Nos hace daño. Su Apertura económica y su roce continuo con lo más granado del capital mayor, desdicen de su pretendido liberalismo. Debe irse. Siento que necesitamos volver por los fueros del respeto partidario. Volver a ser, a sentirse, actuar y servir como Liberales. Hoy, en el Gobierno del Cambio, hay una oportunidad de volver a sentir el orgullo de ser Liberal. De darle el significado correcto a la pasión implícita en el rojo de nuestra bandera. Volvamos ser LIBERALES… sin que, necesariamente, seamos sectarios. Qué bueno que defendamos el Capital… pero exijamos que cumpla su función social de dar a la economía un rostro humano, generoso, amable. Los ricos deben ser siempre aliados del partido, debemos respetarlos, eso está haciendo el presidente Petro. Ustedes defiendan sus derechos, no se conviertan en sus sirvientes. Ellos pagan sus propios empleados. Legislen acompañando a “eso que llamábamos PUEBLO” ¿Se acuerdan? Es la oportunidad.

Yo, como un hombre Liberal desde niño les imploro, señores Congresistas, que, si no sienten compromiso con las ideas, la doctrina, ni la filosofía del Partido Liberal, formen sus propios nichos partidistas, un Movimiento, un Partido. O, en caso de extrema duda, hagan juntancia con otros políticos tan indecisos como ustedes. Sí hombre sin ideas como Rodolfo y Fico, se “fajaron” un Partido, ustedes pueden hacer los mismo. Están en pleno derecho. Hoy es fácil en extremo. Pero si tienen ese DERECHO, úsenlo al derecho… sin actuar en la Derecha.

Sí es que todavía, sienten respeto por su gente electora, tengan un gesto humilde, pidan el

perdón de ellos y hagan lo correcto… piensen como pueblo… ESA ES NUESTRA ESENCIA. Como ven, yo, un simple Liberal de a pie, no les pido mucho, solo que respeten la doctrina del partido político más importante, grande y compasivo de Colombia. Es con todo mi respeto de copartidario, de ciudadano y de votante. Repito lo dicho, César Gaviria debe irse. Está dando mal ejemplo a las juventudes que buscan una identidad política. Bueno, no solo es ellos. Los “socialdemócratas” de Antioquia, se filaron a la Derecha, sin tener la decencia, de siquiera cambiar de logo. Había que decirlo. Pero espero que esto se entienda, no como un ataque a unas personas que tienen todo el derecho a pensar como quieran y a elegir y ser elegidos, por cómo piensan, pero, que no deben ir por ahí, con el rótulo cambiado. Repito sin sectarismo…solo con respeto por una idea ya vieja pero genial: todos nacemos libres e iguales, así haya unos más iguales que otros. Y si sus electores les dan una oportunidad con una idea del hombre, de la economía y de la sociedad, respeten esa idea. Es decir, represente como Liberal, las ideas de libertad, igualdad, fraternidad y justicia: para todos, NO para cuidar solo sus intereses personales, o los de los más poderosos…esos ya tienen quienes los representen y defiendan sus intereses: los CONSERVADORES. Usted, es elegido como Liberal…actúe como Liberal. Como ve, no se le pide nada extraordinario. Use sus privilegios, se los ganó. Represente al Partido Liberal… nosotros también nos ganamos eso al elegirlo.

