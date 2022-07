El platal que la actriz de “Sin senos sí hay paraíso” tuvo que pagar por llevar sus perros sin correa

.Publicidad.

La actriz que interpretó a Daniela Barrera en la telenovela colombiana “Sin senos sí hay paraíso” producida por Fox Telecolombia y Telemundo, se fue a vivir a México con su esposo Juanse Quintero por proyectos personales. Lo que ella no esperaba era llevar a sus perros a pasear sin correa, estaría incumpliendo una de las reglas de este país. Motivo que la llevó a pagar una multa de más de 5000 pesos mexicanos algo así como un millón de pesos colombianos.

Lo cierto es que la colombiana no se quedó cayada y publicó un carrusel de fotos en sus redes sociales junto un mensaje en el que hizo algunas aseveraciones sobre la forma en la que en este país centroamericano tratan a los animales. “Me tiene ATERRADA de aquí de MEXICO es lo RETRÓGRADOS q son con los animales. En muchos sectores de la ciudad se quedaron en la época de la esclavitud. Me aterra y no logro acostumbrarme a salir con mis perras SUELTAS SIN CORREA…” decía el mensaje redactado en el post por Fadul.

Sin embargo, la actriz reconoció que sus perras son muy educadas por lo que acostumbra a pasearlas sin collar. Y aunque ella sabe que debe acatar las normas, insistió en decirle al gobierno mexicano que es hora de evolucionar.

Cabe resaltar que, a mediados del 2021, Johanna ya había hecho un video sobre cómo una de sus perras se apareaba con otro animal de su misma raza, lo que llevó a que muchos internautas cuestionaran el hecho como un negocio lucrativo y morboso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JOHA FADUL (@johannafadul)