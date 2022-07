A James el único que lo voltea a mirar es el peluquero, este es el nuevo look del colombiano

.Publicidad.

James aún no tiene idea de dónde terminará a parar para el siguiente semestre de 2022. Varios equipos han hecho público su deseo de contratarlo, incluso algunos le han hecho ofertas formales, pero lo cierto es que está de caprichoso y si no es un club grande de europa no dejará la liga catarí. Sin embargo, mientras dicho sueño se hace realidad, el crack se ha preocupado por su look y por eso se hizo un retoque con el estilista por milésima vez.

En sus redes sociales, el centrocampista colombiano compartió una fotografía en la que se vio que dejó atrás el cabello de colores extravagantes y volvió a su color normal. Asi mismo, en ella aseguró que “alguien volvió a lo natural” haciendo referencia a él mismo y a su remodelado look, por el que lo compararon con Falcao.

Recordemos que en los últimos años James ha tenido el cabello de múltiples formas y colores, siendo los más recordados el rosado, o aquel azul con el que lo compararon con Karol G y le sacaron cientos de memes.

Ojalá que James no solamente se quede en un cambio de look, y pueda hacer un cambio de equipo. Para nadie es un secreto que si se queda en la liga de catar, estaría firmando el final de una carrera futbolística que pudo dar muchos más frutos de los que, hasta ahora, ha dado.

