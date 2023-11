El platal que Jessi Uribe le da a sus 4 hijos por cuota alimentaria, es la inicial de un apartamento

El famoso artista del género popular, no escatima en gastos y a sus hijos les da un buen billete para su manutención. Es más de lo que muchos se imaginan

Hoy en día, Jessi Uribe es uno de los artistas con mayor reconocimiento de Colombia. El talento de este hombre, lo ha convertido en uno de los cantantes con mayor fuerza del género popular. Además, su relación con la también cantante Paola Jara, es una de las más famosas entre los cantantes del país. Esto en efecto, ha hecho que las ganancias del bumangués sean grandes. Sus presentaciones ahora son un lujo y el valor de estas puede ser considerado como elevado para algunos. Aún así, parte de sus ganancias están bien destinadas para sus hijos, a quienes les da una tremenda millonada.

La millonada que le da Jessi Uribe a sus 4 hijos

Recién se conoció que Jessi Uribe cobra un aproximado de 25 millones por uno de sus shows. Esta información fue revelada por el portal Protagonistas. Claro, hay otros artistas del género popular que pueden llegar a tener una mayor ganancia. Aún así, al ser tan solicitados en diferentes eventos, es fácil que se hagan un platal en un fin de semana. Pese a su fama, shows y demás, este hombre es un padre muy responsable y responde siempre por sus 4 hijos. Recientemente reveló la larga cifra de dinero que da por ellos en la cuota alimentaria. Es un billete largo que pocos podrían imaginar.

Este gran exponente del género popular, fue quien habló del tema, cansado de que siempre le hicieran la misma pregunta. Y finalmente, Jessi Uribe confesó que a sus hijos les daba un total de 30 millones de pesos cada mes. Una alta cifra, muy acorde a las ganancias del propio cantante. A pesar de sus múltiples compromisos musicales, él no olvida su rol como padre y no duda en responder por ellos. Aunque ha recibido muchas críticas por todo tipo de cosas, en este contexto no se le puede refutar. Un padre ejemplar que al igual que en la música, es un ejemplo para muchos de sus seguidores.

