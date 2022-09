El planzazo de la gente de bien: salir de misa a cacarear odio contra los negros

Por: Orlando Gaviria Giraldo |

septiembre 29, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En las marchas (pacífica, según Semana, Caracol y RCN) de protesta contra las políticas del presidente Petro se hizo tristemente célebre la ciudadana Esperanza Castro. La señora se fue lanza en ristre contra la vicepresidenta Francia Márquez y atacó su dignidad con todo el odio que tenía acumulado en sus vísceras: «Pobre simio, los simios gobernando». «¿Qué educación puede tener un negro? Los negros roban, atracan, matan, ¿qué educación tienen?». Y para los comunistas también hubo: «Con un comunista no hay que pelear, un tiro en la mula y pal río». Y así como ella, en este país hay millones de Esperanzas, “gente de bien” que, después de salir de misa, salen a desearle y hacerle mal al prójimo.

Pero este tan solo es el caso más reciente. Meses atrás la cantante Marbelle trató de «King Kong» a Francia Márquez, y el insulto caló, cumplió con el cometido que pretendía la cantante, porque ahora, en las redes sociales, se usa “simio” como el insulto preferido contra las personas de piel negra. Y cuando la Fiscalía obligó a Marbelle a retractarse, esta lo hizo de mala gana y en un tuit dejó entrever que lo hacía porque la obligaban, pero que seguía pensando lo mismo.

-Publicidad.-

Los discursos de odio racial y político le han hecho mucho mal a la humanidad. La cacareada supremacía blanca propició el genocidio judío en la Segunda Guerra Mundial: más de seis millones de personas fueron asesinadas por los nazis por ser “inferiores”. Y en EE. UU. han sido miles los afroamericanos que han perdido su vida a manos no solo de supremacistas blancos (muchos de ellos del Ku Klux Klan), sino también de la Policía.

Y en le época de la Violencia en Colombia, miles de personas fueron asesinadas (con la venia y bendición de la Iglesia católica) por ser liberales y comunistas. Y a pesar de esas atrocidades todavía hoy, en el siglo de la tecnología y de las nuevas ciudadanías, las Marbelle, Polo Polo y Esperanza Castro siguen discriminando al prójimo de piel oscura y al que piensa diferente en lo político. Y lo peor es que hay quien los secunde. Y los justifique.

Publicidad.

Es lamentable criar hijos es un país donde tener la piel oscura es una maldición. Donde los rituales indígenas son considerados «satánicos». Donde militar en un partido político puede costarte la vida. Donde la vida tenga tan poco valor. Donde todo se justifique: «Como a Duque le decían cerdo, no veo problema con decirle simio la vicepresidenta», como si hubiera habido comunidades esclavizadas por estar conformadas por gordos.

Y también es lamentable que no aprendamos nada. En el siglo pasado Martin Luther, uno de los activistas por los derechos civiles más importantes de la historia, dijo, en su famoso discurso: «Tengo un sueño. Sueño que mis cuatro hijos vivan un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel sino por su carácter». Y tiempo después fue asesinado. Y décadas después siguen asesinando activistas. Y también siguen discriminado por el color de piel.

No aprendimos nada. No valemos nada. No tenemos esperanza. Solo tenemos a Esperanza, la que odia a las personas de piel negra y les desea la muerte a los comunistas. Qué tristeza.