El plan de paz de Trump para Gaza empieza a caminar: Hamás acepta puntos claves

Entregará 48 rehenes que aún quedan en su poder, de los cuales 20 son sobrevivientes, y negociará el resto de los 20 puntos del plan de paz

A través de una declaración, el grupo palestino islamista Hamás aseguró que "aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump, pidiendo el fin de la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros (y) la entrada inmediata de ayuda", entre otros términos.

En un documento, del que medios regionales y la agencia Reuters adelantaron apartes, Hamás emitió su respuesta al plan de 20 puntos de Trump, después de que el presidente estadounidense diera al grupo hasta el domingo 5 de octubre para aceptar o rechazar la propuesta.

No obstante, Trump no ha dicho si los términos pueden ser objeto de negociación, como pretende Hamás.

En lo que acoge de la propuesta, Hamás informó su "aprobación a la liberación de todos los prisioneros de ocupación (rehenes), tanto vivos como muertos, de acuerdo con la fórmula de intercambio contenida en la propuesta del presidente Trump, con las condiciones de campo necesarias para implementar el intercambio".

La formación también afirmó que está dispuesto a "entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas) basado en el consenso nacional palestino y apoyado por el respaldo árabe e islámico".

Aunque, el documento no consigna respuesta a la estipulación que le obliga a desarmarse, una demanda de Israel y Estados Unidos que ya había rechazado, el funcionario de Hamás Mousa Abu Marzouk indicó: "las armas eran para resistir la ocupación. Si esta termina y los palestinos se autogobiernan, no habrá necesidad de armas. Entregaremos las armas al futuro Estado palestino".

Hamás expresó, asimismo: "En este contexto, el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente, a través de los mediadores, en negociaciones para discutir los detalles".

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la respuesta de Hamas a la propuesta, que cuenta con el respaldo de Israel, así como de las potencias árabes y europeas.

El plan de Trump especifica un alto el fuego inmediato, un intercambio de todos los rehenes retenidos por Hamás por prisioneros palestinos retenidos por Israel, una retirada israelí escalonada de Gaza, el desarme de Hamas y la introducción de un gobierno de transición dirigido por un organismo internacional.

El plan de Trump

De acuerdo con los anunciado por la Administración Trump, el plan incluye un alto el fuego en la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un Gobierno de transición, que sería supervisado por una junta presidida por el propio Trump y en la que Hamás no participaría.

La propuesta parece allanar el camino para la creación de un Estado palestino y sería el propio Estados Unidos el mediador entre Israel y los palestinos para "una coexistencia pacífica".

Esta hoja de ruta fue planteada por Trump ante Benjamín Netanyahu durante la reunión que ambos mantuvieron el 29 de septiembre en la Casa Blanca, en la que el premier dio su respaldo a la iniciativa.

