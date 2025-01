El Plan Catatumbo sostenible con el que el expresidente Duque avanzó en una salida para la región

.Publicidad.

Cada uno de los colombiano somos, en días de la adversidad, un catatumbense mas. Todos hijos de la casa del trueno.1

En campaña

Cuado esaba en capaña, el ex Presidente Iván Duque planeó ir al Catatumbo. Sus asesores le recomendaron no ir, por cuestiones de seguridad. El respondió que, si pretendía ser el presidente de Colombia, no podría existir un territorio vedado. Ya en Tibú, de hecho, desatendió las sugerencias y caminó las calles. Prometió que si llegaba a la primera magistratura, volvería. Y así fue.

Recién comenzando

El segundo día de gobierno estuvimos en esas mismas calles. Ese día fue la primera vez que, como parte del Gobierno Archila estuvo en un espacio con excombatientes y personas vinculadas al proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Mientras hablaba con varios de ellos, a las afueras del escenario en donde le realizaban una presentación cultural al Presidente, estaba fascinado y, cuando cayó en cuenta, ya estaba solo con ellos pues la comitiva entera se había ido ya, rumbo al aeropuerto. Habiendo dejado sus documentos en el avión, sin conocer a nadie en el sitio, ni las direcciones de cómo llegar a donde debía, Se le notó lo muy novato al preguntar dónde podría tomar un taxi! Superado ese bochorno, logró que Édgar, a quien aún le debe inmensa gratitud, lo llevara en su moto hasta el aeropuerto. Lo divertido del recorrido por andenes y saltos, solo pudo superarse por la cara de los policías del aeropuerto quienes, en la puerta de ingreso, no sabían cómo reaccionar ante un señor que, sin identificación alguna, pedía que le abrieran las rejas para subir al FAC 001

Semanas luego

Un par de semanas más tarde, en Cúcuta Iván Duque anunció que desarrollaríamos la estrategia Catatumbo Sostenible, para asegurar que en esta zona también lográramos la estabilización y consolidación territorial. Lograrlo, no solo sería bueno para la región, con la que hay una deuda histórica, sino que mostraría que se puede hacer en todo el país. A partir de ese día y durante los años que siguieron, más de 50 entidades de la nación, la gobernación, los alcaldes de la región, los privados y la comunidad internacional se reúnieron una vez al mes, todos los meses para realizarle seguimiento a la ejecución del plan.

Un ataque horrible y ahí estamos

Lo que siguió, de la manera más lamentable y reprochable, fue el carro bomba en la Escuela de Policía Francisco de Paula de Santander. ¡Qué dolor tan inmenso! Además de toda nuestra solidaridad con las familias de quienes perdieron a sus hijos y de lo que esto implicó para la posibilidad de que hubiera conversaciones con el ELN, un día después, estábamos nuevamente en el Catatumbo.

Jamás cesaríamos nuestro empeño de estabilizar la zona y que nuestro compromiso con el Catatumbo Sostenible era aún mayor. Ese día nos comprometimos a lograr, en materia de transporte, el mantenimiento de la vía Zulia – Ocaña – Aguaclara; licitar la Ruta del Sol 2 Ocaña – Gamarra; priorizar la vía Astilleros – Tibú y Tibú – La Gabarra y asignar diez mil millones de pesos para el mejoramiento de vías terciarias. Para acueductos, viabilizar la estructuración de 17 proyectos, estructurar tres más e iniciarlos antes de diciem- bre de 2019. En energía, el compromiso fue asignar los recursos para iniciar la conexión de 2.400 hogares en zonas rurales en 2019 y completar 8.500 nuevos usuarios durante el cuatrienio. En vivienda, se entregarían 2.440 mejoramientos y una inversión de ocho mil millones de pesos para viviendas nuevas.

Otro ataque y la respuesta: presencia y resultados

El 15 de junio de 2021, criminales atacaron la Brigada 30 del Ejército Nacional con sede en Cúcuta. Nuestra respuesta fue igual de firme y 10 días después, lideramos una jornada en Sardinata. La hicimos allí para que los criminales tuvieran claro que no pararíamos y que los catatumbeses y todo Colombia no dudaran que sacar este territorio adelante era una decisión inamovible. Ese día pudimos, con emoción, compartir la certeza de que se trataba de un trabajo, coordinado y de todo el Gobierno y que las promesas se habían superado:

Sobre la asignación de 10.000 millones de pesos para el mejoramiento de vías terciarias en Catatumbo, se han aprobado recursos por 219.098 millones de pesos para el mejoramiento de vías terciarias y secundarias del Catatumbo, todas en desarrollo de la planeación a quince años, años que coordinó el Invias.2

Respecto al mantenimiento de la vía El Zulia-Ocaña, este se realizó e incluye 4.2 km de pavimento nuevo en cuatro tramos, parcheo general en los 190 km de vía, demarcación vial de 100 km y la construcción de tres alcantarillas.

Se superó el compromiso de viabilizar 17 proyectos de optimización de sistemas de acueducto y alcantarillado, con veinte proyectos de optimización y construcción de sistemas estructu- rados y viabilizados, entregados a los alcaldes del Catatumbo el 9 de agosto de 2019. Además, se ha aprobado la financiación de 13 de estos proyectos, con una inversión de 54.235 millones de pesos (cerca del 80 por ciento de cumplimento). Sobre la estructuración y diseño de tres proyectos –dos de acueducto y uno de alcanta- rillado–, los tres proyectos de acueducto y alcantarillado rurales están estructurados y se encuentran aprobados y en ejecución.

Con relación a lograr 2.400 nuevos usuarios en 2019 y 8.500 nuevos usuarios con energía en los diez municipios de Catatumbo en cuatro años, se aprobaron 17 proyectos en 2019 por el Ministerio de Minas y Energía para conectar al servicio 3.840 nuevos hogares en Hacarí, Ocaña, La Esperanza, Sardinata, Convención, Teorama, El Carmen, El Tarra, Tibú y Abrego, con una inversión de 66.126 millones de pesos, superando con creces el compromiso para ese año. Además, en 2021 se aprobaron en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión dos proyectos adicionales de electrificación para los municipios de Tibú y Sardinata por un valor de 18.670 millones de pesos que permitirán conectar 948 hogares más, al servicio de energía eléctrica, a junio de 2021.

El Departamento de Prosperidad Social entregó durante ese perìodo 2.401 mejoramientos de vivienda con una inversión de 10.084 millones de pesos y además, los ministerios de Vivienda y Agricultura destinaron nueve mil millones de pesos para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en las zonas rurales de El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, El Tarra, Sardinata y Tibú.

Y se lograron otros resultados de Catatumbo Sostenible donde, de 144.103 habitantes, 11.414 8% de la población participaron en la elaboración del Programa de De- sarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y se priorizaron 1.115 ini- ciativas. En febrero del 2020, se firmó la Hoja de Ruta para esta subregión, lo que significa que las comunidades no solo participaron al priorizar lo que, consideraban, era lo adecuado para el desarrollo de sus municipios, sino que también, estuvieron de acuerdo con cómo implementarlo y en qué tiempos. Esta subregión contó con ocho acuerdos municipales y con la ordenanza departamental para que el Pdet se conviertiera y fuera la política a largo plazo de esta zona del país. En los ocho municipios (Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú), ocho oficinas Pdet fueron implementadas y de esas, más de 1.100 iniciativas previstas para implementar en 15 años, se incluyeron; 362 de estas, en los Planes de Desarro Territoriales para lograr su cumplimiento en cuatro años.

Con recursos de regalías se aprobaron 31 proyectos por 223.742 millones de pesos. Adicionalmente, se está ejecutó un proyecto nacional para mejoramiento de vías terciarias del cual se beneficia esta subregión por 3.856 millones de pesos, con lo cual la inversión de los 32 proyectos asciende a 227.598 millones de pesos.

Por medio del mecanismo de Obras por Impuestos, se han aprobaron tres proyectos por 55.746 millones de pesos, con la vinculación de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos SAS, Ecopetrol S.A. y la Clínica Medical Duarte. Estos proyectos permitirán la construcción de tres puentes en la vía Astilleros – Tibú, la pavimentación de 312 metros en la vía principal de El Tarra y la dotación de 563 sedes educativas en todo el Catatumbo.

El Fondo Colombia en Paz lideró, a través del Programa Colombia Sostenible financiado con recursos del BID, la ejecución de un proyecto por 2.114 millones de pesos para fortalecer la producción de café bajo prácticas sostenibles de cien familias campesinas en los municipios Pdet Hacarí y El Carmen

Con recursosdel PresupuestoGeneral de la Nación, en el Catatumbo se han terminaron 14 obras por 9.140 millones de pesos en los sectores de educación y vivienda, ciudad y territorio y están en ejecución 16 obras por 66.458 mi- llones de pesos en los sectores de minas y energía y transporte.

Logramos el apoyo sostenido de las agencias y programas de Cooperación Internacional a la implementación de los Pdet. El Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, el Fondo Europeo para la Paz la Agencia Francesa de Desarrollo, el empresario estadounidense Howard Buffet, y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid).

El componente de formalización de tierras inició durante el segundo semestre de 2020 y a 2023 se tenían 413 expedientes con viabilidad para formalización; además 450 familias recibían asistencia técnica en finca, del componente de seguridad alimentaria. En el marco de este proyecto, en noviembre de 2020 inició operaciones la oficina de tierras del municipio de Tibú.

449 hectáreas quedaron ingresadas en el Fondo de Tierras de la Nación y contabamos con 294 hectáreas formalizadas, además de 24 títulos expedidos y registrados.

En lo relativo a alianzas productivas, se contaba con 397 beneficiarios mediante la cofinanciación y el acompañamiento de siete proyectos productivos en municipios Pdet por 2.320 millones de pesos.

Sobre el programa del Ministerio de Agricultura, El Campo Emprende, se habían beneficiado 933 familias rurales con 77 proyectos productivos con recursos cofinanciados por 2.360 millones de pesos. En el esquema de Coseche, venda a la fija son 999 productores beneficiados con acuerdos comerciales por 13.135 millones de pesos.

Ni así nos amedrentaron

Al término de esa jornada ilusionante, el 25 de junio de 2021, en donde presentamos todos esos avances, los criminales atentaron, cobardemente, contra el helicóptero en el que nos transportábamos, cuando íbamos llegando a Cúcuta. Pero, tan pronto como el 12 de agosto esabamos de nuevo en Ocaña y llevamos a cabo –sin pausa– la sesión mensual institucional de todas las entidades y despachos que veníamos trabajando para la continuidad de la estrategia: Nada, nunca alejará nuestra convicción por el Catatumbo y ni nos pararía en la convicción de seguir aportando a la construcción de país.

Adecuación para Las2orillas del texto original publicado en el libro “Paz con Legalidad un camino de hechos hacia la paz.” Ocho proyectos aprobados en Regalias desde enero de 2019 a 2022 para el mejoramiento de vías terciarias y secundarias del Catatumbo (El Carmen, Tibú, Convención, Teorama, Sardinata, Hacarí y El Tarra) por un valor de 111.961 millones de pesos (uno ejecutado, seis en ejecución y uno en proceso de con- tratación). Entre estos, se destaca la aprobación de 64.962 millones de pesos para el mejoramiento de la vía Astilleros – Tibú (contratado, por iniciar obra) y 19.107 millones de pesos para la construcción de tres puentes vehiculares en el Anillo Vial para la Paz entre Hacarí, San Calixto y El Tarra (en ejecución). 70.000 millones de pesos asignados por INVIAS en convenio con la Gobernación de Norte de Santander para el mejoramiento del corredor Astilleros – Tibú entre el Km 41 y el Km 70. En proceso de contratación, por la Gobernación de Norte de Santander. 5.000 millones de pesos asignados al Convenio INVIAS – Ejército (Ingenieros Militares) – Gobernación para el mejoramiento de cinco vías terciarias en el municipio de Tibú (en contratación). 10.000 millones de pesos asignados por la Gobernación de Norte de Santander para obras de mejoramiento del corredor Astilleros – Tibú en el tramo del Km31 al Km41. En proceso de contratación, con el mecanismo de Obras por Impuestos por parte de CENIT, para la construcción de tres puentes vehiculares en la vía Astilleros – Tibú, con una inversión de 32.911 millones de pesos (inició obra en mayo de 2021). En la convocatoria 2020 de este mecanismo, se aprobó el proyecto de mejoramiento de la vía principal El Dorado en El Tarra, con una inversión de 1.737 millones de pesos por la Clínica Medical Duarte (en ejecución). 10.000 millones de pesos asignados por ART e INVIAS para el mejoramiento de ocho vías terciarias en el Catatumbo. 31 obras de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) de mejoramiento de vías terciarias ejecutadas con las comunidades con una inversión de 2.130 millones de pesos por parte de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y un proyecto integrador aprobado por el Fondo Multidonante por 5.950 millones de pesos. 6.217 millones de pesos aportados por Ecopetrol en convenios con los municipios de Teorama, El Tarra, El Carmen y Convención, para la adquisición de maquinaria amarilla (volquetas, retro excavadoras, entre otras), para el mejoramiento de vías terciarias (ejecutado). En octubre de 2020, se firmó un convenio de cofinanciación entre la Gobernación de Norte de Santander y la ART para el mejoramiento de tres vías terciarias en los municipios de Convención, el Carmen y San Calixto, con una inversión de 6.600 millones de pesos (en contratación). Adicionalmente, por la Fundación Howard G. Buffett, el mejoramiento de cuatro tramos de vías secundarias y once vías terciarias del municipio de Tibú. Se firmó, en el primer trimestre de 2021, un acuerdo de subvención por un valor de 15.8 millones de dólares para la implementación de la primera fase del proyecto que contempla el mejoramiento de cinco vías terciarias (Ambato – Carboneras, Matecoco – Monteadentro, Campo 2 – Caño Victoria – Campo 6, Versalles – La Angalia y Villa del Carmen La Valera – Vía Central) y una regional (Tibú – La Gabarra). Además, se contrataron los estudios y diseños de cinco vías más.

