El pintor caleño que está a la altura de Picasso y Stravinski

Phánor Satizábal es un pintor desconcertante. Sus enormes óleos no solo provocan animadversión hacia el ser humano, sino que también retratan una sociedad desvertebrada y esquizofrénica, sumida en el caos y la desesperanza.

En sus primeros trabajos (1988-1991), Satizábal exploró los mitos del Alto Magdalena: el Mohán, la Pata Sola, la Llorona, la Candileja. Estas figuras, cargadas de simbolismo natural y vegetal, le permitieron construir un lenguaje universal a partir de lo autóctono. A diferencia de Wilfredo Lam, quien se inspiraba en lo afrocubano, Satizábal parte de lo local para hablarle al mundo, rescatando un imaginario popular que la burguesía y los gamonales habían enterrado bajo el peso de la modernidad.

Para Satizábal, el intelectual contemporáneo no puede limitarse a las técnicas abstractas o al caos especulativo de los expresionistas. Debe ser un estudioso de los fenómenos sociales y políticos, capaz de plasmar en su obra una visión crítica de la realidad. Así, sus pinturas no son simples representaciones estéticas, sino denuncias contundentes de un sistema que margina y oprime.

En sus lienzos, Satizábal recoge a los parias de la periferia, a los desplazados por el capitalismo, a los golpeados por un orden democrático que los excluye. Estos personajes, transformados en tristes ciudadanos de la modernidad, habitan una tierra baldía, como la descrita por T.S. Eliot, donde la desesperanza y la alienación son el pan de cada día.

Satizábal no sigue la corriente; va contra ella. No por testarudez o irreverencia, sino porque intuye que lo verdadero, lo auténtico, está río arriba, lejos del precipicio de la complacencia y la indiferencia. Su obra no seduce a las sociedades "post mortem", aquellas que ignoran el desencanto o fingen no conocerlo.

Por el contrario, enfrenta al espectador con los problemas urbanos, el crecimiento desordenado de las ciudades, la prostitución de sus vírgenes obsesas. Lo hace para que comprendamos no solo la dura realidad, sino también la ceguera que nos envuelve y la obcecación que define a estas colectividades funcionales y extemporáneas.

Ni Wagner con sus dramas líricos, ni Stravinski con La Consagración de la Primavera, ni Picasso con el Guernica lograron contextualizar la ceguera del hombre moderno como lo hace Satizábal. Su pintura no es preciosismo, paisajismo o costumbrismo, géneros exaltados por la pequeña burguesía. Es fuerte, vertical, crítica, decisiva. Es un espejo que refleja lo que nos negamos a aceptar: la violencia, la desigualdad, la marginalidad.

En sus obras, Satizábal nos muestra a un desplazado que vende platos atrapamoscas o tiza china para ahuyentar cucarachas. Nos confronta con la crudeza de un sistema que convierte a los seres humanos en sombras, en habitantes de una tierra baldía. Su estética no es complaciente; es un grito desgarrador que nos obliga a abrir los ojos y enfrentar la realidad que preferimos ignorar.

Phánor Satizábal no es solo un pintor; es un cronista de su tiempo, un visionario que usa el arte para denunciar las injusticias y despertar conciencias. Su obra es un recordatorio de que el arte, en su forma más pura, no puede ser indiferente al sufrimiento humano.

