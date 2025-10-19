El petrosantismo: con todo contra Abelardo

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Está pasando con el petrosantismo lo mismo que con las brujas: dicen que no hay que creer en ellas… pero que las hay, las hay.



Pese a que el señor expresidente Santos se enfurece cada vez que le mencionan el petrosantismo y pese a que insiste en que no existe ni ha existido, los hechos dicen otra cosa.



Esta semana sorprendió la coincidencia: Petro y Santos, cada uno desde su esquina, salieron a agitar la estrategia del miedo en la campaña electoral. Igual que hace cuatro años, cuando, tras los vandalismos de 2021, sembraron el miedo como arma política.



El miedo es su arma. La milicianización, su método. Las elecciones, su campo de batalla.



Como lo advertí hace tres años, la milicianización es la verdadera estrategia de Gustavo Petro. Y si quedaba alguna duda, los actos vandálicos de esta semana en Bogotá la despejan. Vimos cómo desplazaron a más de dos mil milicianos hasta la capital, con recursos logísticos asegurados y con la impunidad garantizada para sus desmanes. Hicieron lo que quisieron, con la complicidad del gobierno y sin que la sociedad pudiera defenderse.



¿Para qué lo hicieron? Para meter miedo. Para que la zozobra, el caos y la confusión sean el clima social del proceso electoral. Ese es el terreno que necesitan para hacer lo que se les antoje: desde sabotear las elecciones hasta manipular votantes a punta de plomo y plata, de miedo y corrupción.



Nada nuevo. Fue la misma estrategia en 2022. Ellos lo saben. Lo repiten porque les funcionó.



Entonces, a dos meses de las elecciones, difundieron el rumor: “si Petro no gana, habrá guerra civil”. Y muchos, muertos de miedo, votaron por él para evitar una guerra inventada.



Esta semana repitieron la dosis: milicias en la calle y discursos advirtiendo que, si no ganan sus candidatos, vendrá otra guerra civil. Solo que esta vez no fue la hija de Petro quien lanzó la amenaza, sino Juan Manuel Santos.



Santos y Petro están aterrados con el crecimiento de la candidatura de Abelardo. Han entendido que ya no enfrentan solo una campaña presidencial, sino un fenómeno popular. Y han decidido atacarlo como saben hacerlo: con miedo.

El expresidente y sus candidatos —los enanitos— repiten que si gana Abelardo el país será ingobernable y que nos espera la guerra civil

Por eso el expresidente y sus candidatos —los enanitos— repiten que si gana Abelardo el país será ingobernable y que nos espera la guerra civil. Claro, lo disfrazan con eufemismos: hablan de “los extremos”.



A ver, señor expresidente: ¿a qué extremos se refiere? ¿A los Benedetti, a los Barreras, a los que usted ayudó a instalar en el poder? No. Usted se refiere a Abelardo.



Lo que está diciendo, aunque no lo diga en voz alta, es que si gana Abelardo habrá guerra civil.



Otra vez la estrategia del miedo. Otra vez la milicianización. Otra vez el miedo contra la democracia.



Dicen que no hay que creer en el petrosantismo, pero que los hay, los hay.

