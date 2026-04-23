- El peso del voto inmigrante le quita el sueño a los políticos gringos

Un análisis del Consejo Americano de Inmigración revela que 16 millones de naturalizados ya están registrados para votar, convirtiéndose en una fuerza decisiva

De acuerdo con el Consejo Americano de Inmigración (American Immigration Council), “las campañas políticas no pueden pasar por alto a los inmigrantes". Un nuevo análisis muestra cómo 284 distritos congresionales de los Estados Unidos tienen un número sustancial de ciudadanos naturalizados que tienen un gran poder político y económico, con un estimado de 16 millones de inmigrantes registrados para votar en estos distritos.

Y continúa el informe: “El número de votantes inmigrantes elegibles es aún mayor: 22,5 millones de personas, incluidos aquellos que son elegibles pero no están registrados. Esto representa casi la mitad de los 46 millones de ciudadanos naturalizados que residen en los Estados Unidos. Incluso en distritos con concentraciones moderadas de votantes ciudadanos naturalizados, los votantes inmigrantes elegibles pueden tener un impacto significativo en las elecciones”. De igual manera, el Consejo destaca la gran contribución económica de los inmigrantes naturalizados.

“A nivel individual, los inmigrantes están tan involucrados como cualquier otro estadounidense en las cuestiones que determinan la vida de sus familias, tales como la asequibilidad. En conjunto, los inmigrantes que se han naturalizado como ciudadanos constituyen una fuerza formidable en las urnas”, agrega el reporte.

El caso de Florida: cifras que deciden escaños

El informe destaca que, en el 25.º Distrito Congresional de Florida —situado en el área del condado de Broward—, la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz retuvo su escaño en 2024 por un margen de 30.700 votos. Esta cifra parece considerable hasta que se toma en cuenta que hay 135.500 ciudadanos naturalizados inscritos para votar en dicho distrito. En otras palabras, el número de votantes inmigrantes registrados superaba en más de cuatro veces la cantidad de votos que resultaron decisivos.

Incluso cuando no votan, los inmigrantes influyen en el peso político de una región al ser contabilizados en el Censo. Por ejemplo, una parte considerable del crecimiento demográfico de Florida se debe a los inmigrantes; dicho crecimiento le valió al estado un escaño adicional en la Cámara de Representantes tras el censo de 2020. El nuevo 28.º Distrito Congresional de Florida alberga a 407.500 inmigrantes, quienes constituyen el 51,5 % de su población. Este se sitúa entre los cinco distritos con la mayor concentración de inmigrantes en todo el país, junto a zonas costeras de Nueva York y California.

Vitalidad económica y fuerza laboral

Como nota final, el Consejo subraya que los inmigrantes son fundamentales para la salud de la economía estadounidense. En cada distrito analizado, es más probable que los inmigrantes —en comparación con la población nacida en los EE. UU.— se encuentren en edad laboral (entre los 25 y los 64 años).

“Los trabajadores inmigrantes desempeñan un papel de gran magnitud en la construcción, la agricultura, la manufactura y el sector servicios; sectores de los que dependen muchos distritos y, en particular, los distritos indecisos. Sería sensato que sus representantes comprendieran exactamente quiénes son los inmigrantes de su distrito y recordaran que muchos de ellos votan”, concluye el informe.

Radiografía del voto naturalizado

Distrito Congresional % Población Inmigrante Inmigrantes Residentes Inmigrantes elegibles para votar Margen de victoria 2024 Florida—26 56% 477.700 243.466 128.127 New York—6 55% 402.400 218.755 50.551 Florida—27 54% 428.000 240.748 68.451 Florida—28 52% 407.500 248.459 94.777 California—17 51% 388.200 179.049 90.047

Otros distritos donde los naturalizados definen la balanza:

Pennsylvania—7 : Votantes inmigrantes elegibles: 52.723 | Margen de victoria: 4.062

: Votantes inmigrantes elegibles: 52.723 | Margen de victoria: 4.062 New Jersey—9 : Votantes inmigrantes elegibles: 164.941 | Margen de victoria: 12.575

: Votantes inmigrantes elegibles: 164.941 | Margen de victoria: 12.575 Nevada—1: Votantes inmigrantes elegibles: 91.699 | Margen de victoria: 24.239

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