El periodista de Win Sports que inició en la televisión actuando en "De Pies a Cabeza"

En el mundo del periodismo deportivo colombiano, uno de los más reconocidos en la actualidad es Juan Felipe Cadavid. El periodista bogotano que actualmente trabaja en Win Sports y Caracol radio, inicia su carrera periodística muy joven en RCN. Desde hace muchos años construyó su carrera en el canal de los Ardila Lulle Y eso le permitió llegar a Win cuando se creó este canal.

En Win Sports, Juan Felipe se convirtió en un referente para jóvenes estudiantes de comunicación que admiraban su profesionalismo, inteligencia y el hecho de que nunca buscará ser una figura de declaraciones polémicas a diferencia de compañeros suyos como Eduardo Luis o Jorge "El Patrón" Bermúdez en tiempos pasados.

Ya es normal ver a Cadavid comentando los partidos más importantes de la liga colombiana. Sin embargo su carrera en televisión inicio ya hace más de 20 años cuando fue uno de los niños actores de la famosa serie colombiana "De Pies a Cabeza".

Esta serie inspirada en los éxitos de la selección Colombia de los años 90, cuenta la historia de un ex jugador que vuelve a su barrio y crea una escuela de fútbol de niños. El protagonista era Felipe Noguera haciendo el papel de "El Gato Aguirre" y Manuel José Chaves hizo aquí su debut, siendo uno de los niños protagonistas.

El arquero de "Los Gatos", nombre del equipo de niños se llamaba Beto, y era interpretado precisamente por Juan Felipe Cadavid. Durante 5 años Cadavid estuvo en la televisión haciendo este papel, pero por la corta edad y cambios físicos normales de la edad pocos lo recuerdan como uno de los actores de aquella serie.

Actualmente Juan Felipe no trabaja solo en Win, sino que también ahora es uno de los panelistas y comentaristas más importantes en Caracol Radio. Siempre estuvo ligado al fútbol desde muy temprana edad porque su sueño era ser futbolista profesional por eso le queda perfecto el papel en la serie. Incluso Juan Felipe alcanzó a estar en divisiones menores del fútbol colombiano pero al final no cumplió su sueño y decidió irse por el lado del periodismo deportivo para no alejarse del fútbol.