- El peligroso papel que han jugado las redes sociales en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán

¿Información o manipulación? En redes sociales, la velocidad le gana al contexto, convirtiendo la tragedia de Oriente Medio en un espectáculo de fragmentos visuales

Durante gran parte del Siglo XX, el espacio público internacional se construyó, esencialmente, a través de medios masivos tradicionales, reportajes de corresponsales y análisis geopolíticos que intentaban explicar los conflictos más allá de la inmediatez del acontecimiento. A la fecha, esos espacios de deliberación parecen haberse desplazado hacia un terreno fracturado: el ecosistema digital.

El enfrentamiento que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán no se expresa únicamente en tensiones militares o diplomáticas en Medio Oriente. También se libra en un terreno menos visible, pero altamente mediador; el ciberespacio, donde las redes sociales se han convertido en un “actor decisivo” en la disputa por el significado y narrativa del conflicto que circula en el mundo.

En este nuevo escenario, la guerra ya no se limita a lo que ocurre en el territorio. A su vez, se enfrenta al flujo constante de narrativas simplificadas -tanto escritas, como visuales- que se difunden mediante algoritmos a una velocidad difícil de procesar. En plataformas como Instagram, TikTok o X, un video acompañado de un texto breve puede convertirse rápidamente en la principal fuente de información para saber y/o comprender un acontecimiento que, en realidad, posee décadas de referencias políticas e históricas.

En medio de este marco digital, diversos actores han compartido su interpretación del conflicto. De hecho, Moustafa Ayad, Director Ejecutivo del Institute for Strategic Dialogue (ISD), afirma que, “definitivamente hay una guerra de narrativas online”, en consecuencia, a la manera en que gobiernos, medios digitales, activistas, y usuarios en redes sociales difunden versiones distintas -y en muchos casos polarizadas- de los hechos, con el fin de reconfigurar el cómo millones de personas alrededor del mundo interpretan la guerra.

Lo preocupante es que, en medio de las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, numerosos videos han circulado en redes sociales, mostrando supuestos ataques o escenas de destrucción. No obstante, algunos de estos contenidos han sido identificados como grabaciones antiguas reutilizadas, imágenes manipuladas, e incluso recreadas mediante herramientas de inteligencia artificial; evidenciando como la frontera entre la “verdadera información” y el contenido engañoso se vuelve aún más difusa en el ecosistema informativo.

Asimismo, los algoritmos tienden a amplificar los contenidos que generan mayor reacción emocional. Como resultado, videos impactantes de corta duración y líneas de información simplificadas se viralizan con mayor facilidad que reportajes contextualizados, reduciendo ampliamente la comprensión del conflicto a fragmentos visuales desprovistos de suficiente contexto.

Ante este panorama, el desafío no es solo la desinformación, sino cuando los videos, algoritmos y la velocidad de las redes sociales se convierten en el principal filtro por el cual se reinterpreta la realidad de estos fenómenos complejos, que terminan reducidos a percepciones inmediatas e imprecisas. Por ello, hoy más que nunca, el desafío no está solo en acceder a información veraz, sino en desarrollar una ciudadanía digital crítica capaz de cuestionar lo que circula en línea; porque no gana quien solo posee poder militar, sino quien logra imponer su versión de la realidad.

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