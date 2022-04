El peligro de caer en la lengua de Juan Diego Alvira

.Publicidad.

En el noticiero de la mañana, el presentador no dejó pasar desapercibido un imprevisto que también notó más de in televidente. Al parecer, mientras se realizaba una mención comercial, se filtró un sonido que llegaba desde el estudio. “No se alcanzó a escuchar. Bueno, mostrémoslo” inició el carismático hombre dirigiéndose a su compañera y colega Alejandra Giraldo que entre risas mostró el tarro de agua que siempre la acompaña, pero que esconde para no dañar la escenografía del estudio.

Juan Diego Alvira echó al agua a su compañera con un secreto que guardaba pic.twitter.com/iyKuVxpFaj — Ana (@PuraCensura) March 31, 2022

