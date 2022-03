La decadencia de Juanpis González: ganarse el odio de los colombianos

Un dolor en el alma, así lo describió Alejandro Riaño en sus redes sociales tras confesar su agotamiento por recibir mensajes de odio diarios, principalmente por su personaje Juanpis González. Aunque fue con esa misma idea con quien alcanzó la fama máxima de la que ahora goza, y también pudo denunciar muchos abusos e injusticias de la realidad social colombiana; muchos ciudadanos solo ven en su personaje un dolor de cabeza. Otra muestra de que fueron solo pocos los que entendieron el mensaje de Riaño.

“Que cansancio de guerra. De odio. Con mi personaje quería representar todo lo que está mal en la vida. El machismo. El clasismo. La xenofobia. La homofobia. Y creo que no estamos preparados para entender cosas tan básicas para sanar. Estamos muy mal” confesó Riaño en sus redes sociales seguido de muchos trinos de desahogo, donde además resaltó que no se encontraba borracho y hasta cerraría temporalmente sus redes sociales.

Y me cansé de explicarlo. Algún día entenderán el trabajo tan maravilloso que logramos. Seguiré un tiempo, no muy largo, pero GRACIAS. A quienes lo entendieron. Mi fin no es la fama. No es la riqueza. No es generar likes, interacciones. Eso lo entendí hace MUCHOOO.

— Alejandro Riaño (@AlejandroRia) March 31, 2022