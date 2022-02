El peladito que se levantó a Aura Cristina Geithner: la veterana más deseada de Colombia

.Publicidad.

El programa de chismes Lo Sé Todo, del Canal 1, habló con la actriz y cantante que confirmó los rumores. Aura Cristina Geithner se habría conocido con el periodista de Claro, Camilo Cuervo durante una entrevista donde el joven le robó un beso que ella devolvió. Ese habría sido el paso que iniciaría toda una relación romántica entre ambos sin importar la diferencia de edad: la actriz lleva 30 años de más al joven.

Cristina está próxima a cumplir 55 años, tiene un hijo con el también actor Marcelo Dos Santos, y confesó al programa de chismes lo bien que se encuentra al lado del presentador de 25 años de edad. "No me lo esperaba, todo comenzó como un juego y terminó convenciéndome. Ni yo misma me explico qué fue lo que pasó, simplemente pasó" dijo la bogotana que también resaltó algunas cualidades del joven. Sin saber mucho qué pasará, la mujer afirmó vivir el presente, disfrutarlo y esperar lo que pueda pasar a futuro.

