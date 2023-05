El pecado imperdonable del "marxista" Petro: proponer reformas coherentes con la Constitución

A Petro se le señala de estimular una revolución violenta cuando no ha hecho más que evitarla. El desprestigio busca que nadie comprenda y todos pierdan la fe en él

Por: Ramiro Guzmán Arteaga (*) Favor incluir el perfil que escribí al final del artículo. |

mayo 10, 2023

Revoluciones ha habido muchas y de todo tipo. Desde las idealistas hasta las científicas. Desde las pacíficas hasta las violentas. Aunque parezca una paradoja, las que son productos del malestar social, se pudieron y se pueden evitar si se hacen correctivos a tiempo. Rusia tuvo que pagar las consecuencias de la terquedad de un Zar (Nicolas Romanov), porque no quiso entregar tierras a los campesinos pobres, ni a los ricos para que las redistribuyeran. Otro tanto ocurrió en Cuba, China, Vietnam y Corea.

Muchas revoluciones estuvieron inspiradas en Carlos Marx, quien no hizo posible su legado de una revolución mundial, por haber prevenido a la burguesía de entonces sobre una revolución socialista violenta. En El Capital les advirtió a los países industrializados, gobernados por burgueses liberales, sobre el fantasma de la revolución y el comunismo que para entonces -según Marx- recorría el mundo.

Los burgueses, que no eran analfabetas, leyeron El Capital y corrieron hacer los correctivos sociales, antes de que "los proletarios del mundo" se les viniera encima. Fue entonces cuando los parlamentos europeos se llenaron de Partidos Socialistas, se le dio participación a la clase obrera en la toma de decisiones de los gobiernos y se les dejó ser oposición. Las revoluciones previstas por Marx, como consecuencias del choque entre burgueses y proletarios, se enfriaron.

Muchas sociedades y gobiernos redireccionaron sus políticas sociales y exorcizaron el fantasma del comunismo. De modo que ahora, a estas alturas del siglo XXI las revoluciones no las llevan a cabo la unión de todos los proletarios del mundo, enfrentados a los burgueses del mundo; hoy las revoluciones están determinadas por las aspiraciones a la educación, que es el motor del desarrollo científico, y las llevan a cabo docentes, ingenieros, ambientalistas, emprendedores y científicos.

En Colombia a Gustavo Petro se le ha señalado de estimular una revolución violenta cuando no ha hecho más que evitarla, proponiendo reformas coherentes con la Constitución. Pero también en Colombia las élites del poder, al igual que lo hicieron los burgueses leyendo a Marx, conocen el pensamiento de Gustavo Petro; por eso, saben muy bien que no es prudente asesinar a Petro, pero buscan dejarlo solo, sin Congreso, sin el respaldo de la justicia, sin poder económico para invertir, subiendo a la machota los precios de la canasta familiar. En fin, una campaña de desprestigio que busca que las personas de a pie no comprendan y pierdan la esperanza en él. Personas que en sí mismo se sienten irrelevantes e impotentes y buscan afanosamente soluciones inmediatas a sus problemas cotidianos.

Por ahora las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro parecen ser parte de una batalla que apenas empieza, pero que deja muy claro que, al igual que su elección como presidente, evitarán que el país se inunde de sangre, como ocurría en las revoluciones tradicionales, y el fantasma de una revolución violenta en Colombia quede tambien exorcizado. De no ser así, sin que esto sea una invocación a la insurrección, como lo ha aclarado el mismo Petro, el caos se apoderará del país sin que nadie sepa a ciencia cierta dónde iremos a parar.

(*) Comunicador Social-Periodista, Mg en Educación y docente en la Universidad del Sinú-Elías Bechara Zainúm.