El pavondidato, es decir, Guspavo Petro

Por: CÉSAR CURVELO |

enero 27, 2022

Discurso del pavondidato a la presidencia Guspavo Petro ante la Sociedad Protectora de Animales...

Políticos:

Pavolivianas y livianos pavos que se pavonean por todo el territorio nacional,

Así hayan tratado impedirlo con leguleyadas de tinterillos y triquiñuelas baratas los quemalibros de Ordóñese de la OEAjeriza y de la abejita Maya, seré pavondidato a la presidencia de Animalombia.

Prometo que las redecillas o mocos que cuelgan de nuestros picos de pavos pronto serán reemplazados por largos bigotes que podremos peinar al estilo Salvador Dalí, pintor excelente de la Mare Patria, a la que acabo de visitar y donde me dieron una copia del cuadro “Jirafa en llamas”, de este surrealista artista, el cual pienso colgar en mi oficina presidencial.

Si pierdo, se lo regalaré al jirafajardo de Sergio.

Prometo prohibir la producción de carne de pavo y por tanto las cenas con pavo. Iré a la ONU para promover que también se vete la venta de pavos en el mundo entero, en especial en diciembre, en la imperialista... es que digo, en el país hermano continental de la Unái Stei of América.

Prometo que un pavo real, con su imponente cola desplegada, reemplazará al cóndor en el escudo de nuestro país. Por ahí oí que otros quieren reemplazarlo con un águila (los Santo Domingo), una paloma (la Valencia), un cotorro (Federicotorro) o incluso un pinche canario (Angelicanario Lozano)... ¿será con Piolín? Ilusiones vanas, porque ninguno de esos me dan por los tobillos, ninguno me lleva los guayos, y menos me sirven para empezar.

Prometo que, mediante operaciones ambulatorias gratuitas, a los pavos se les cambiarán sus alas inoficiosas por unas parecidas a las que tuvieron los pterodáctilos, para que puedan volar desde el Cabo de la Vela a Tumaco, y de Urabá a Leticia.

Prometo a los niños que en todos los zoológicos y parques podrán apreciar a los pavos reales con luces multicoloridas y sicodélicas pegadas a sus colas, para que brillen adornadas con sus encandilantes foquitos de navidad.

Prometo que todos los pavos de Colombia tendrán pasajes gratis para visitar Méjico, de donde somos originarios. De paso visitaré a AMLO, para que me oriente en mi presentación diaria por todas las cadenas televisivas nacionales. Bueno, es que como doy por segura mi elección.

Prometo pavonearme por la plaza principal de Bacatápolis, Bogotá o Atenas Suramericana, la que tendrá el nuevo nombre de Plaza de Pavolívar, la cual voy a llenar de lindas pavitas venezolanas en una gran concentración donde expondré mis programas en pro de los inmigrantes echados de su tierra por el castrochavista inmaduro que gobierna el país vecino.

Ponle la firma que en mayo del 2022 seremos quince millones de pavotantes ganadores de la Pavolombia Pavumana. Nada de vuelta segundona.

A última hora, el profesor Pedro Castillo, presidente inca, me ha convidado a ver el partido Colombia-Perú. De inmediato y a la topa tolondra tomo un avión a La Arenosa donde los Char creen que me van a ganar.

El profe me ha traído unos discos. Uno es del Trío Huaricancha. Aquí les canto una estrofa del viejo y pegasoso son del Pávido Návido, a mi modo y acomodo:

El que anda despistado y no sabe a quién votar

Que le suban los impuestos pa´que vaya a protestar

Bienvenido al Partívido Pávido donde está su izquierdinávida

Ordenaremos los barriontívidos, manejando el gobiernávido

Con mil giras del Pávido Návido el país vamos a recorrer…

Gracias, pavalentonadas y pavoletargados, ¡a sacudirnos la pava!

¡Me llamo Gus Pacho Pavo Petro, y quiero ser su Piedrosidente!

¡Y la piedra que me va dar si no salgo elegido!

(Datos reeditados de mi libro inédito Candidatitis criticómica en Animalombia, colgado en autoreseditores.com)