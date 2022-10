.Publicidad.

Danilo Rueda, en su primera juventud, soñó con ser sacerdote. Sus amigos, los que lo conocen, como el senador Iván Cepeda, recordaron que, por ir a asistir a comunidades completamente alejadas del casco urbano, ha contraído fiebres, dengues, y enfermedades propias de la selva. Tiene una vocación, la del servicio, por eso se graduó como teólogo –sin necesidad de ponerse sotana- en la Universidad Javeriana en 1987. Paralelo a esto estudió comunicación social y se enroló con todos los problemas derivado a la defensa de los derechos humanos.

El padre Javier Giraldo, a finales de los ochenta, lo enroló en las filas de investigadores del CINEP, una de las pocas válvulas de escape que tenían las denuncias en la época de las masacres perpetradas por narcos, ejército y la extrema derecha que derivó en genocidios como el que vivió la UP. Giraldo pertenecía a esos jesuitas que habían sentido la necesidad de investigar el conflicto colombiano, las atrocidades de la extrema derecha. Su importancia, durante la mesa de negociaciones de La Habana, fue determinante.

-Publicidad.-

Giraldo fue el creador de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, en donde Danilo fue uno de los primeros voluntarios. En 1996 inició su trabajo en el Bajo Atrato y acompañó a los miles de personas que tuvieron que dejarlo todo después de que los paramilitares, y el ejército con su Operación Génesis, provocó un desastre humanitario. Denunciar a las Fuerzas Armadas le costó al padre Giraldo, y al mismo Rueda, un exilio de 2 años debido a las amenazas que recibía.

Publicidad.

Rueda regresó al país al final de los años de la Seguridad Democrática y se ganó una polémica por su cercanía con Piedad Córdoba. Hay una foto que lo marcó y fue la de su visita a La Habana en el 2010 a Fidel Castro acompañado de su mentora. En esa reunión recibió del líder de la Revolución Cubana un libro llamado La victoria estratégica con esta dedicatoria: “Para Danilo Rueda, fraternalmente, Fidel Castro”.

En los años de la negociación en la Habana, Rueda fue portavoz de las víctimas de Bojayá y fue el vaso comunicante con los victimarios de las FARC, además sus contactos con el ELN hicieron que Juan Manuel Santos requiriera sus servicios para lanzar la propuesta de una fase exploratoria de una negociación que terminó estancada.

Desde la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Danilo Rueda empezó a establecer diálogo con detenidos en distintas cárceles del país, en la búsqueda de la verdad para destrabar procesos judiciales y construir diálogos de reconciliación y de perdón.

En el 2009 visitó a Salvatore Mancuso, junto a Iván Cepeda, a la cárcel de Cómbita donde esperaba por su extradición. Lo acompañó su mentora, la controvertida senadora Piedad Córdoba y la reunión duró más de cinco horas en donde el comandante paramilitar afirmó que su extradición no era más que la jugada de Uribe para que ellos no siguieran hablando. Sobre la parapolítica Mancuso les dijo a la comisión donde estaba Rueda: “los paramilitares habían logrado generar una relación con las figuras políticas y que habían llegado a un pacto que era hacerse elegir por los votos de las poblaciones que estaban bajo el control de las autodefensas al Congreso y a cambio obtener una ley que fuera favorable en materia de indultos”.

Con el senador Iván Cepeda, de quienes muy cercano, Rueda visitó varias cárceles a hablar con detenidos vinculados al paramilitarismo. Cada quien, con su agenda, pero dentro del contexto de procesos de paz. En una de las cárceles de Estados Unidos se entrevistaron con el Tuso Sierra, cuyo testimonio se convertiría en un aporte fundamental paran la detención del general Mauricio Santoyo, el guardaespaldas favorito de Uribe. La justicia colombiana comprobó que Santoyo y su hermano, a pesar de pertenecer a la policía, cuidaban a los narcos Gallón Henao, quienes fueron los que mataron en un parqueadero de Medellín a Andrés Escobar.

El encuentro con el el Tuso Sierra fue mucho más allá. Se convirtió en una pieza clave en el proceso contra el entonces senador Alvaro Uribe en el caso de los testigos falsos que la justicia que terminaron judicializando al ex Presidente Uribe y forzando su retiro de la política activa desde como senador. Unos años después el narcotraficante se echó para atrás en su declaración y metió en un lío judicial a Cepeda cuando afirmó que había sido manipulado por el senador y el propio Rueda. Así lo dijo en esta declaración: “Me ofreció que, si yo hablaba de la supuesta relación de Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares, yo podía llegar a un principio de oportunidad con la Fiscalía y también evitar que me expulsaran de Justicia y Paz. Él me vino a entrevistar en dos oportunidades y en una de ellas me ofreció ese trato”

Este viaje y otras entrevistas con detenidos en las cárceles fortaleció los vínculos entre Iván Cepeda y Danilo Rueda, cuyo apoyo sería importante para terminar nombrado como Comisionado de paz del gobierno de Gustavo Petro. En la decisión también pesó su cercanía con Juan Fernando Petro, el hermano del Presidente quien ha sido asesor de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz.

Danilo Rueda consiguió para Juan Fernando Petro, hermano del actual presidente de Colombia, el aval de la Comisión de la Verdad para efectuar la visita al pabellón Ere Sur, donde están los presos están ahí por graves casos de corrupción como el de Odebrecht, el Cartel de la Toga y parapolíticos. Allí, revueltos, están personajes como el expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, el hijo de la Gata, la poderosa y criminal empresaria del chance, Hector Julio Alonso López, Jorge Noguera, el director del DAS en la época de Uribe, cuyo escándalo –haber chuzado a decenas de políticos opositores al gobierno de la Seguridad Democrática- determinó la eliminación de ese departamento administrativo ligado directamente con la presidencia de la República, o personajes menores como el ex alcalde de Villavicencio Franklin Germán Chaparro.. Afirmación que en su momento negó el presidente de la Comisión, Padre Francisco de Roux. Según la versión de Rueda, éste había sido invitado por Ronald Housni Haller, ex gobernador liberal de San Andrés entre los años 2015 y 2018, condenado en el 2019 a ocho años de cárcel por el delito de celebración indebida de contratos. Con muchos de ellos logró reunirse y contarles los beneficios que otorgaría la Paz Total de Petro.

Danilo Rueda no sólo despierta resquemores en los sectores de la derecha y centro, que se alarmaron cuando recordaron salidas en falsas cOmo cuando, mientras trabajaba como director en la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz afirmó que la Rebelión era un derecho ciudadano, sino que también hay gente de izquierda que no lo quiere. Colectivos feministas han dejado en claro su rechazo ante su nombramiento como Comisionado de paz y recordaron un supuesto encubrimiento a Elkin Sarria, coordinador de Contagio Radio, medio que Rueda dirigida, quien fue acusado de abuso sexual.

No importa los comentarios que hagan, el Presidente Petro depositó en él la confianza y le apostó como protagonista y espera llevar a buen puerto el barco de la Paz Total. En los dos meses de gobierno ha dado dos resultados importantes con las Disidencias de las Farc en el Caquetá y con la instalación de la mesa de dialogo con el ELN en Caracas-.

Sin haberse aun posesionado Petro, se dio la primera avanzada de representantes del gobierno y los países garantes a La Habana para buscar retornar la senda pendida de las negociaciones con el ELN. Cuatro meses después el Presidente Petro anunció el traslado de los diálogos de La Habana Caracas y levantar las órdenes de captura por comandantes como Antonio García y Pablo Beltrán.

El talante de Danilo Rueda marcado por la discresión y el trabajo por fuera de los reflectores mediáticos se ha hecho evidente en este comienzo de gobierno en el que el Comisionado de paz ha demostrdo que lo suyo son los resultados. El trabajo que tienen por delatne es monumental y sobre sus hombres recae éste, uno de los pilares del gobierno Petro.