Los delincuentes protagonistas del Pacto de la Picota de Gustavo Petro

Uno de los patios más visitados de La Picota es el Ere Sur, donde están los presos están ahí por graves casos de corrupción como el de Odebrecht, el Cartel de la Toga y parapolíticos. Allí, revueltos, están personajes como el expresidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, el hijo de la Gata, la poderosa y criminal empresaria del chance, Hector Julio Alonso López, Jorge Noguera, el director del DAS en la época de Uribe, cuyo escándalo –haber chuzado a decenas de políticos opositores al gobierno de la Seguridad Democrática- determinó la eliminación de ese departamento administrativo ligado directamente con la presidencia de la República, o personajes menores como el ex alcalde de Villavicencio Franklin Germán Chaparro.

Entre el 2003 y el 2005 este político liberal tenía las riendas de la capital del Meta. En el 2004, aliado con el temible comandante paramilitar Miguel Arroyave, alias Arcangel, ordenó el asesinato del exalcalde de Villavicencio, Omar López Robayo. En el 2011 la justicia lo condenó a 42 años por homicidio. Fue él, a quien el viernes 8 de abril fue a visitar el hermanos de Gustavo Petro, Juan Fernando, biólogo y filósofo.

Llegó acompañado de Juan Danilo Rueda, de la ONG Intereclesial que, supuestamente, contaba con el aval de la Comisión de la Verdad para efectuar esa visita. Afirmación que en su momento negó el presidente de la Comisión, Padre Francisco de Roux. Según la versión de Rueda, éste había sido invitado por Ronald Housni Haller, ex gobernador liberal de San Andrés entre los años 2015 y 2018, condenado en el 2019 a ocho años de cárcel por el delito de celebración indebida de contratos.

Captura de pantalla del video en el que Juan Fernando Petro aparece de visita en la cárcel La Picota

La visita de Juan Fernando Petro al pabellón de la parapolítica fue explicada por el propio candidato presidencial como un encuentro para plantear la posibilidad del perdón social. La iniciativa había surgido de parte de Iván Moreno, el senador del Polo Democrático, hermano del exalcalde de Bogotá quien fue condenado a 14 años de prisión por el carrusel de la contratación y las coimas recibidas en los contratos firmados por su hermano Samuel Moreno.

La reunión que sostuvieron ese 8 de abril en la cocina, al lado del gimnasio y que se extendió en un espacio de seis horas, no sólo estuvo Iván Moreno, como reconoció a los medios de comunicación Gustavo Petro. Este llegó acompañado por una docena de presos entre los que se contaban, además de Moreno, Chaparro y Housni Haller, a Javier Eliecer Zapata, gobernador del Guanía entre los años 2016-2019, condenado a 8 años por quedarse con más de 16 mil millones de pesos en contratos destinados para su departamento, Whitman Porras, exgobernador del Casanare condenado a 18 años pro corrupción, en su administración se perdieron 63 mil millones de pesos, Manuel Antonuo Carebilla, ex congresista y ex gobernador del Amazonas, condenado a 14 años por peculado y cohecho y la frutilla del postre fue el temible Alvaro García, ex senador capturado el 18 de noviembre del 2007 por sus vínculos con los paramilitares pero además está condenado a cuarenta años de prisión por asesinato y por ser el autor intelectual, según sentencia con el radicado 32805 del 23 de febrero de 2010 de la Corte Suprema de la Masacre de 15 personas en Macayepo.

Testigos afirmaron haber visto llorar a Iván Moreno ante el hermano de Petro por que se consideró maltratado por la justicia colombiana ante la supuesta severidad de su pena. Lo que se llamaría después El pacto de la Picota, tiene que ver con la propuesta que llevó Juan Fernando Petro de rebajarles el 20% de las penas, eliminar la extradición, y los jueces de garantías, todo bajo una profunda reforma a la justicia que se haría si Petro fuera elegido presidente de la República. La investigación, realizada por Ricardo Calderón para Noticias Caracol, le costó al exdirector de Semana un aluvión de insultos desde las bodegas Petristas que lo llamaron mentiroso y lo acusaron de haber sido instrumentalizado por el uribismo. Pero la realidad mostró otra cosa.

El video divulgado por Semana muestran a Roy Barreras, de la cúpula de la campaña de Petro, advirtiendo de la reunión y planeando la defensa para cuando la noticia se filtrara. Reafirma la reunión en el patio de los extraditables y el contenido de la reunión que verso sobre el tema de justicia que les interesaba a los asistentes, todos delincuentes a la espera de rebajas de penas para obtener su libertad. La espuma del escándalo del Pacto de La Picota bajo pero esta revelación lo revive.