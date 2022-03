El Partido Liberal: ¿un apoyo decisivo?

Por: German Peña Cordoba |

marzo 03, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Un decidido apoyo del Partido Liberal, junto con las fuerzas del progresismo que hoy lidera la intención del voto en Colombia, sería la garantía del eventual éxito electoral de las fuerzas del cambio, en una primera vuelta.

Soslayo hablar de personas porque lo más seguro es que desata pasiones adversas y más cuando de elecciones se trata; hablemos simplemente del cambio que irremediablemente viene en camino. He decidido en esta columna de opinión no centrar el cambio en individualidades, sino en lo único razonablemente posible: la afinidad de las ideas y su fuerza transformadora.

-Publicidad.-

Así como el escritor colombiano Germán Arciniegas hizo cuando el presidente de turno en 1992 le encomendó la celebración de los 500 años del "descubrimiento de América"; en aquella ocasion, Arciniegas concebió un cambio de lo históricamente consagrado y lo llamó "el encuentro entre dos mundos"; en este orden y guardadas las debidas proporciones, podríamos asimilar el histórico encuentro entre dos corrientes que se identifican en sus ideas y llamarlo el encuentro entre dos fuerzas: el progresismo y el liberalismo.

Hay que recordar que la abolición de la esclavitud y la creación del sindicalismo en Colombia es obra del Partido Liberal, igualmente el intento de Reforma Agraria del Gobierno Lleras, que fue saboteado por "el Pacto de Chicoral". El liberalismo colombiano y su carga histórica, de ser el partido de las transformaciones sociales en Colombia, junto con el progresismo serían la alianza ideal; basada en ejes programáticos y líneas Rojas que no se podrían cruzar, en caso de un acuerdo bilateral entre las dos fuerzas.

Publicidad.

Así las cosas, no deberían existir vetos absurdos cuando de sumar ideas se trata. ¡Es mezquino! Se piensa en cuadriculado cuando se desetima el apoyo y el poder de un partido con tradición e historia. Craso error cuando se enmarca esta corriente de pensamiento de manera limitada y se le da tratamiento de leproso, que carga tras sus espaldas un pesado fardo histórico.

Cuando la visión es corta se piensa solo en la persona que por accidente de la dinámica política rige el cumplimiento de sus estatutos y representa su personería jurídica. Creo que las cosas van más allá del simplismo: el liberalismo es una fuerza con la nada despreciable suma de 14 senadores y 35 representates a la Cámara.

Pero continúo con el esfuerzo de no mencionar nombres. Se me hace difícil, pero es pertinente y, además, es fácil de imaginarlos. Hace cuatro años se cometió un gran error: el liberalismo oficialmente apoyó la eleccion del desastre que hoy vivimos; todo se hizo para evitar el ascenso del progresismo en 2018. Ahí existe un gran mea culpa. Hoy, la misma caterva nos piensa ofrecer la misma receta: unirse todos contra la candidatura del progresismo, representada por Gustavo Petro (inevitable seguir con el propósito de no mencionar), pero esta vez, sin el liberalismo. ¡Difícil la cosa!

Treinta años de fracasado neoliberalismo, paradójicamente instituido, por con quien se pretende hacer la alianza: César Gaviria Trujillo. Pero no miremos personas, miremos corrientes de pensamiento, y ese es el liberalismo, con toda su fuerza.

Si las cosas se dan, el progresismo junto con el partido de nuestros ancestros indudablemente representarán el cambio que tanto necesita Colombia, y de manera integral, la plena implementación del proceso de paz.