El participante del Desafío que fue el doble de un famoso galán de Hollywood

La nueva temporada del Desafío Siglo XXI está siendo un verdadero éxito, logrando cifras impresionantes en el rating. Algo que se veía venir y que también se debe a los concursantes de esta edición. De hecho, algunos de ellos son figuras muy destacadas, que han alcanzado reconocimiento incluso a nivel internacional. Quizás no todos lo sepan, pero uno participante del Desafío llegó a ser doble de Henry Cavill, el reconocido actor de Hollywood que interpretó a Superman. Aunque no es la primera vez que el hombre hace parte de una producción.

Guillaume Dubs, el participante del Desafío que fue doble de Henry Cavill

Su físico ha enamorado a muchos televidentes y seguidores del reality de Caracol Televisión. Aunque, más allá de su apariencia y lo que ha demostrado hasta ahora, ha salido a la luz un detalle sorprendente sobre su carrera profesional. En su cuenta de Instagram, compartió una imagen en la que aparece junto a Henry Cavill, actor de renombre mundial gracias a su participación en películas como Superman, entre otras.

Guillaume Dubs en el Desafío Siglo XXI

Pero no se trató de una publicación para resaltar su parecido con el actor, sino para revelar algo mucho más llamativo. Tal parece que este participante del Desafío Siglo XXI hace parte de una próxima película de Hollywood llamada In the Grey, en la cual también actúan figuras como Eiza González y Jake Gyllenhaal. En esta producción, Guillaume Dubs se desempeñó como doble de Henry Cavill, por lo que lo veremos en algunas escenas de esta cinta internacional.

Un dato llamativo que demuestra que el hombre no solo es una cara bonita o un concursante más de reality. Además, se ha destacado en labores militares, pues sirvió en el ejército de Francia durante un tiempo. Hoy, esa formación y disciplina hacen parte de su día a día, y le han permitido destacarse. Aunque ahora, su gran reto está en el reality de Caracol Televisión.

