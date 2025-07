La actriz Aida Morales reveló el mal rato que vivió en 'Muy buenos días'; "Yo no existía"

Anuncios.

Los matutinos televisivos se han convertido en parte fundamental de la televisión colombiana. Este formato es el acompañante de los colombianos en las mañanas, con un contenido bastante atractivo. Por ello, suelen invitar a figuras públicas que estén sonando en el momento. De hecho, esto era muy común en programas como Muy buenos días, que, aunque ya no está al aire, dejó momentos que aún se recuerdan. Inclusive, la famosa actriz Aida Morales habló de un momento muy duro que tuvo que vivir en una de las ocasiones en las que fue invitada al programa.

Así fue el mal rato que vivió la actriz Aida Morales en Muy buenos días

Si bien es cierto que la mujer tiene una trayectoria admirable en la televisión colombiana, no siempre fue tan bien recibida, o por lo menos, no como ella esperaba. En aquel entonces, la mujer estaba participando en la novela Marido a sueldo, un papel que llamó la atención y la posicionó mejor en el mapa. Por ello fue invitada a ser parte de uno de los espacios de Muy buenos días, donde vivió un momento que cualquiera quisiera olvidar.

Aida Morales en su personaje de Darío Gómez.

Lo que pudo haber sido un recuerdo agradable, fue todo lo contrario. Desde el inicio, la actriz no se sintió cómoda. Un saludo no correspondido marcó el resto de la entrevista, al punto que pensó que estaba en el lugar equivocado. Iniciaron las grabaciones y fue tratada como una reina, recibió abrazos y besos de bienvenida, pero al llegar los cortes comerciales, Aida Morales volvió a sentirse incómoda, pues parecía no existir en el set de grabación.

La actriz solo pensaba en irse y en que la entrevista terminara. Sus anfitriones le hicieron pasar un mal rato que aún hoy recuerda. Al terminar la entrevista y pese a lo sucedido, la mujer se despidió de todos los presentes, sin embargo, ninguno respondió a su hasta luego.

Una experiencia que deja la duda de si otros famosos también pasaron por momentos similares en este programa que, en su momento, fue uno de los más populares de la televisión nacional.

