El parque de trampolines en Bogotá para divertirse desde $35 mil; también hay muro para escalar

Zero Gravity Trampoline Park es un parque de trampolines en Bogotá, ubicado en el tercer piso del Centro Comercial Multiplaza, calle 19A #72-57, local C107C. Es un parque de trampolines que combina entretenimiento y actividad física para visitantes de todas las edades. Este espacio ofrece una variedad de atracciones diseñadas para brindar diversión y fomentar el ejercicio en un ambiente seguro y controlado.

Adentro se encuentran los trampolines convencionales, pruebas para escalar, equilibrio, trepar mallas, entre otras cosas. Una actividad que, aparte de divertida, le permite hacer cardio, según el creador de contenido ‘me_dicenpatoo’, que fue y lo recomendó a sus seguidores.

¿Cuánto vale ir a este parque de trampolines en Bogotá?

El parque opera con horarios extendidos para mayor comodidad de los visitantes: de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., los sábados de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. y los domingos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Las tarifas son accesibles, con precios de $45,000 por una hora y $35,000 por 30 minutos de acceso a las atracciones. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes, las cuales tienen un costo adicional de $5,000.

Para aquellos interesados en promociones, Zero Gravity ofrece descuentos especiales. Por ejemplo, los afiliados a Cafam pueden obtener un 20% de descuento en la compra de una hora de acceso a las atracciones, presentando su tarjeta integral Cafam (TIC) o identificándose con su cédula. Con presencia en varias ciudades de Colombia, incluyendo Barranquilla, Cali, Popayán, Soledad y Soacha, Zero Gravity se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan experiencias activas.

Zero Gravity también ofrece servicios para eventos especiales, como celebraciones de cumpleaños y visitas escolares o empresariales. Los paquetes para fiestas incluyen decoración temática, dulces personalizados, recreación dirigida, fotografía profesional y personal de apoyo, adaptándose a las necesidades de cada grupo.

