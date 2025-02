El outlet de Koaj donde consigue cuatro jeans por $120 mil; hay gran variedad

Si le faltan pantalones en su guardarropa, no se preocupe, porque esta tienda ofrece una gran promoción. Se acaban rápido

Si hay algo que caracteriza a Koaj, es su variedad de ropa que sigue las tendencias de la actualidad sin cobrar demasiado. Es por eso que es popular, y no solo tienen tiendas comunes, también algunas son ‘outlet’, una modalidad con rebajas constantes en muchas de las prendas, que permite a las personas con el bolsillo apretado comprar ropa nueva sin despilfarrar un dineral. Así que le explicamos dónde queda el outlet de Koaj y la gran promoción que tienen.

Hanoj León Pérez Taraboulos, el hombre detrás de Koaj, decidió sumarse a la comercialización de textiles e incursionar en la producción industrial en 1983. Con la creación de Permoda, puso en marcha la primera marca del grupo, Armi, en Bogotá. En 1990 creó la marca Pronto, especializada en prendas básicas; luego, su tercera marca fue Bkul, pensada para los adolescentes más irreverentes, y en 2010 surgió la exitosa Koaj, que sin duda es la más popular. A finales de 2019, tenía 400 establecimientos en Colombia.

¿Qué encuentra en este outlet de Koaj?

Este outlet se encuentra ubicado en la Av. de las Américas #62-84, y su actual promoción es "paga 2, lleva 4", además de 4 jeans por $120,000. Pero eso no es todo, también tiene 4 tenis por $180,000 y dos jeans más dos camisetas por $120,000. Aunque también hay prendas que no entran en la promoción, tienen un costo asequible. Debe tener presente que estas promociones solo se consiguen en los outlets y no en las tiendas normales de la marca, donde también tienen otros descuentos que dejamos a continuación:

