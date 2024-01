El nuevo restaurante que piensa montar Jorge Rausch en Bogotá, es tremendo lugar

.Publicidad.

MasterChef cuenta con un selecto trío de jurados los cuales se destacan en el contexto gastronómico. Dentro de este grupo se encuentra el bogotano Jorge Rausch. Este chef, es uno de los más reconocidos en Bogotá y no precisamente por su participación en el reality de RCN. Y es que su nombre, y el de su hermano, hacen parte de un grupo selecto de cocineros del país. Hoy en día, este hombre, cuenta con varios restaurantes, que no son poca cosa. Dentro de ellos encontramos: Criterión, Rausch Patissier, entre otros. Esto por supuesto lo ha consagrado en el mundo de la comida del país. Lo mejor del caso es que él no para y según parece, ya vendría en camino un nuevo restaurante de Jorge Rausch en la ciudad de Bogotá.

Este será el nuevo restaurante de Jorge Rausch, estará en el Park Way

Hace muy poco, el reconocido jurado de MasterChef, anunció la apertura de un nuevo restaurante en Barranquilla. Este lugar tiene por nombre Colmillo by Jorge Rausch. Al igual que los demás negocios del chef, este establecimiento luce bastante exclusivo y con platos muy llamativos. Sin embargo, los proyectos para este reconocido hombre no paran. Y no estamos hablando de una nueva temporada de MasterChef, aunque lo más seguro es que él sí esté. Esto teniendo en cuenta la ausencia del chef chileno Carpentier, quien no seguirá más en el programa de RCN.

Ahora bien, Jorge Rausch ha encontrado la manera de estar más conectado a sus seguidores por medio de las redes sociales. Gracias a estas, suele compartir algunas cosas de su vida privada, aunque también algunas referentes a su trabajo. Justamente esto hizo hace poco, al compartir ciertas imágenes del que será su próximo proyecto. Se trata de un nuevo negocio de comida, el cual estará ubicado en el Park Way. En la publicación se puede ver un poco de la estructura de este nuevo restaurante de Jorge Rausch. El nombre de este lugar es Casa Palermo y seguramente será igual de exclusivo a sus demás establecimientos.

Un hombre que además de ser un excelente chef, también se ha convertido en un excelente empresario. Y por supuesto, no descuida su faceta en la televisión e inclusive, hoy en día lo vemos en MasterChef Ecuador.

