El nuevo Jurassic World en Bogotá para ver dinosaurios ‘con vida’: caminan y puede tocarlos

La nostalgia vende. Y en la capital, lo jurásico vuelve a rugir, pero esta vez desde un espectáculo interactivo que replica, con precisión, el universo cinematográfico de Jurassic World. Desde el 11 de abril, en el espacio Vive Claro – Distrito Cultural, Jurassic World: The Experience, una experiencia traída desde Estados Unidos, que promete a las familias una aventura inmersiva con dinosaurios animatrónicos de tamaño real y escenarios hiperrealistas. Le contamos todo sobre el nuevo Jurassic World en Bogotá.

La famosa franquicia de dinosaurios llega a Bogotá con una experiencia interactiva

La producción, que ha recorrido Estados Unidos y Asia, llega por primera vez a Latinoamérica, posicionando a Bogotá como un mercado viable para este tipo de megaproyectos. Se trata de un recorrido de más de 3.000 metros cuadrados, con 28 escenas, donde la narrativa de InGen. Los organizadores prometen una experiencia realista, la entrada tiene un valor de $141.000 COP más servicio y puede adquirirse a través del portal Eticket.co.

Detrás de los rugidos y la educación interactiva, lo que se presenta es un montaje diseñado, donde se explica lo asombroso de la historia de la evolución. Es una especie de exposición científica y un espacio museográfico que invita a la reflexión sobre la biodiversidad perdida. Además, es una puesta en escena perfectamente engranada que apuesta por el asombro, pues los dinosaurios se mueven, rugen, algunos caminan y hasta es posible acariciar algunos bebés de diferentes especies jurásicas.

Jurassic World: The Experience no es un hecho aislado, sino una pieza más dentro de la estrategia global de NEON, la compañía detrás de otras experiencias inmersivas de alto impacto comercial como Harry Potter: Visions of Magic, AVATAR: The Experience y Transformers: The Experience. Todo ello en alianza con gigantes del entretenimiento como Warner Bros., Marvel y 20th Century Studios, que han encontrado en este formato una nueva forma de explotar sus franquicias más rentables.

