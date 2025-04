El tranquilo retiro de Julio Iglesias en su isla en Bahamas: con un mansión llena de lujos

.Publicidad.

En una isla del Caribe donde la vida transcurre lejos de la atención mediática, Julio Iglesias ha elegido mantenerse al margen. Instalado en las Bahamas desde hace años, el cantante español más internacional lleva una vida discreta, alejada de los escenarios pero no completamente desconectada del mundo. Allí, entre arrecifes de coral y playas de arena rosada, Iglesias ha optado por la reserva. Conozca cómo vive Julio Iglesias en su isla en Bahamas.

Su retiro no ha sido forzado ni escandaloso. A diferencia de otros artistas que enfrentan sus últimos años en medio de polémicas o crisis de salud, Julio ha preferido el perfil bajo. "Tuve que elegir: o el psiquiatra o las Bahamas", declaró en una entrevista pasada. Eligió el mar, la rutina tranquila y la distancia de los reflectores, en un intento por preservar su salud emocional y reencontrarse con una vida más simple.



Su mansión no es una simple casa de descanso. Se trata de un complejo privado, con helipuerto, playa propia y un nivel de privacidad casi absoluto, posible solo gracias a su trayectoria. Allí, Iglesias mantiene una rutina ordenada: nada a diario, disfruta del paisaje y pasa el tiempo en compañía de su entorno más cercano. Este estilo de vida, más introspectivo, parece haberle devuelto la calma que perdió durante décadas de giras internacionales.



En los últimos tiempos, su salud ha sido objeto de chismes y especulaciones. Algunos medios han dicho que tiene problemas físicos serios, aunque él mismo ha salido a desmentirlos con serenidad. No está enfermo, asegura, solo cansado de la exposición constante. No hay planes de volver a los escenarios. Lo que desea ahora es vivir sin presiones, sin cámaras y sin horarios.



Julio Iglesias en su isla en Bahamas

Miranda, el ancla de su nueva vida

Comparte esa vida con Miranda Rijnsburger, su esposa desde hace décadas. Juntos han formado una familia y construido un hogar en el que el término “retiro” tiene más que ver con la calidad de vida que con una despedida. Miranda suele viajar a Miami o España, pero siempre regresa al lugar donde ambos han encontrado estabilidad, su casa en la isla.

Las Bahamas, con sus más de 700 islas y más de 2.000 cayos, han sido elegidas por muchos famosos como lugar de descanso. Lenny Kravitz, Johnny Depp o Beyoncé figuran entre los que han adquirido propiedades en el archipiélago. Pero ninguno ha llevado una vida tan reservada como Iglesias. Aquí, los residentes respetan el anonimato. La privacidad es parte del estilo de vida local, lo que ha hecho de este lugar un espacio ideal para quien desea pasar desapercibido.

No es un entorno nuevo para él. Parte de su carrera musical, como el álbum Libra, fue concebida en estas aguas. Incluso entonces, en la década de 1980, ya sospechaba que la fama podía convertirse en una forma de prisión. Desde entonces, ha regresado una y otra vez a este rincón del Caribe.

Julio Iglesias en su isla en Bahamas

La propiedad está diseñada para favorecer la tranquilidad. Rodeada de vegetación, con caminos internos y acceso privado al mar, es un entorno pensado para desaparecer del radar público. Eso no significa que haya cortado lazos con su carrera. Actualmente trabaja en sus memorias y participa en una serie biográfica sobre su vida. Lo hace con calma, sin prisa. Esta nueva etapa se aleja de la imagen del artista que canta frente a miles; ahora transmite su legado de otra forma, más reflexiva y menos visible.

El lugar también tiene un valor simbólico. Las Bahamas han sido, desde los años sesenta, un refugio para íconos musicales como los Beatles, los Rolling Stones o U2. Iglesias parece haber entendido que, a cierta altura de la vida, el verdadero lujo es poder detenerse. Ir más lento y observar en lugar de actuar.

Julio Iglesias en su isla en Bahamas

Una familia presente

Sus hijos, como Miguel Iglesias, lo visitan con frecuencia. Comparten actividades, pescan, bucean y conviven en un ambiente donde ya no hay una figura central sino un equilibrio familiar. Julio ya no canta en reuniones, pero escucha con atención. Después de haber vendido millones de discos, recorrido el mundo y ser aclamado por varias generaciones, su nuevo objetivo es otro: conquistar su propio tiempo. Aceptar el paso de los años con dignidad, sin resistencia.

Este no es su final. Es simplemente una nueva etapa. Más tranquila, más introspectiva. Desde su casa en las Bahamas, Julio Iglesias sigue siendo quien fue: el intérprete del amor y la nostalgia. Solo que ahora, en lugar de cantar, deja que su silencio hable por él. Y quizá ahí radique su mayor acierto: su retiro no es una retirada. Es una declaración. Iglesias no se ha ido. Solo ha decidido bajar el volumen.

