El novedoso celular Motorola que tiene 52% de descuento en Ktronix

En un mercado donde los teléfonos inteligentes se renuevan constantemente, el Motorola Edge 60 Fusion se posiciona como una de las mejores opciones del momento gracias a la rebaja del 52% que ofrece Ktronix. Este dispositivo combina potencia, diseño y rendimiento a un precio difícil de igualar, convirtiéndose en una oportunidad ideal para quienes buscan un celular de gama alta sin pagar el costo habitual de uno.

El Edge 60 Fusion destaca por su pantalla pOLED de 6.67 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 144 Hz, lo que garantiza una experiencia visual fluida y envolvente. Su procesador Snapdragon 7s Gen 2 asegura un desempeño rápido y eficiente, ideal para multitarea, juegos o edición de contenido. Además, su memoria interna de 256 GB y 8 GB de RAM ofrecen amplio espacio y velocidad para almacenar aplicaciones, fotos y videos sin preocupaciones.

En el apartado fotográfico, el Motorola Edge 60 Fusion sobresale con su cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica (OIS), acompañada de una cámara ultra gran angular de 13 MP y una frontal de 32 MP, perfectas para capturar momentos con gran nivel de detalle y colores vivos. Su batería de 4400 mAh con carga rápida TurboPower de 68W permite alcanzar horas de uso con apenas unos minutos de carga, garantizando autonomía para todo el día.

Con este 52% de descuento, el Motorola Edge 60 Fusion pasa de costar $2.299.050 a $1.094.050, esto lo convierte en una opción irresistible para quienes valoran el equilibrio entre tecnología de punta, estilo y precio. Su diseño delgado y elegante en color azul, junto con sus especificaciones de alto rendimiento, lo consolidan como uno de los teléfonos más atractivos de su gama. En tiempos donde la innovación suele tener un costo elevado, esta promoción demuestra que la tecnología premium puede estar al alcance de todos.

