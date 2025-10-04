Confirmado, si habrá concierto de Guns N' Roses en el Vive Claro de Bogotá 

Ocesa y Páramo Presenta lograron los permisos necesarios ante el Distrito para la realización del concierto de Axl Rose y su banda este 7 de octubre

Durante varios días la incertidumbre se apoderó de los fanáticos del rock en Bogotá. Después de que el concierto de Kendrick Lamar quedara cancelado por falta de permisos de las autoridades, la alarma se encendió también para el show de Guns N’ Roses en el Vive Claro, la nueva plaza para conciertos de Ocesa, El miedo era que la historia se repitiera: que la ciudad se quedara sin otro de los eventos musicales más esperados del año.

Pero este sábado, después de idas y venidas, la noticia se confirmó: el próximo martes 7 de octubre, los Guners encenderán Bogotá. El Idiger (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático) y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá emitieron finalmente los conceptos favorables que le dan vía libre al espectáculo. Con esto, los organizadores anunciaron que el montaje sigue en pie y que la banda de Axl Rose y Slash volverá a encontrarse con el público colombiano.

La semana no había sido fácil para los seguidores de la música en vivo. La cancelación del concierto de Kendrick Lamar, programado para el pasado 5 de octubre, cayó como un balde de agua fría sobre quienes ya tenían boletas en mano. La razón: el evento nunca logró obtener los permisos completos exigidos por el Distrito. Eso encendió las alarmas sobre la presentación de Guns N’ Roses, que en redes sociales ya se daba por perdida.

El Idiger y los Bomberos aún no lo habían aprobado y sin esos avales, el concierto simplemente no podía realizarse. El fantasma de la cancelación empezó a rondar y las preguntas se multiplicaron: ¿acaso los fans volverían a quedarse sin show?

La confirmación llegó el sábado en la mañana. Fuentes oficiales señalaron que, tras revisar la documentación pendiente y hacer las inspecciones necesarias, los permisos fueron otorgados. De inmediato, la boletería volvió a moverse en las plataformas oficiales y los organizadores ratificaron que el martes las puertas del Vive Claro se abrirán para recibir a más de 30 mil personas.

Para los seguidores, fue como volver a respirar. En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar: “¡Nos vemos el martes con los Guners!”, escribió un fan emocionado, mientras otros recordaban el sabor amargo que dejó la cancelación de Kendrick Lamar.

La relación entre Bogotá y Guns N’ Roses es larga y accidentada. La banda, una de las más emblemáticas del rock mundial, ha pasado por la capital en diferentes giras, dejando recuerdos que todavía se comentan en foros y grupos de fanáticos. Esta vez llegan con su tour 2025, en el que repasan clásicos como Welcome to the Jungle o Sweet Child o’ Mine, junto con algunas sorpresas de su repertorio más reciente.

El martes 7 de octubre será la cita. Desde temprano, miles de camisetas negras y chaquetas de cuero empezarán a llenar las calles cercanas al Vive Claro. Será un ritual de rock en medio de una ciudad que, pese a las dificultades logísticas y burocráticas, sigue apostándole a los grandes conciertos internacionales.

Mientras muchos todavía lamentan no haber visto a Kendrick Lamar en Bogotá, otros se preparan para corear junto a Axl Rose en una noche que promete ser inolvidable.

