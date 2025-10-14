El Nobel de Paz terminó premiando la intención de una invasión a Venezuela

El Nobel de Paz a María Corina Machado reabre el debate sobre los límites del mérito político y la coherencia entre discurso y acciones.

Por: Edison Fernando Garnica Bolivar |

octubre 14, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Por estos días, la nominación al personaje mundial que recibiera este año el premio Nobel de Paz se había convertido en noticia y temas de debate en redes sociales, hasta tal punto de que en medio de la actual crisis en medio oriente, se propuso postular a un personaje tan polémico como Donald Trump para hacerlo merecedor de tan honroso mérito.

Empero, el día viernes temprano a medio mundo se sorprende con la noticia de que la opositora venezolana María Corina Machado sería galardonada en Oslo. Una noticia que entusiasma a muchos venezolanos hartos de un régimen totalitario y absolutista como el de Nicolás Maduro, pero a otros, como en mi caso, no pareció acertado por parte de Noruega premiar a un personaje bastante controversial y dudoso como el caso de María Corina Machado.

Lo anterior, derivado del hecho de que más allá de propender a la conciliación y al restablecimiento de la democracia en Venezuela por vías alternativas, y en vez de buscar la formulación de propuestas de cambio social y auténtica defensa de los Derechos Humanos, la gestión de María Corina Machado se ha orientado más en una solución final que implique la llegada de guerreros redentores que libere a Venezuela del yugo chavista, es decir la vieja confiable intervención militar yanqui.

Mientras instancias como gobiernos, organismos internacionales hasta el mismo Vaticano han tratado de mediar soluciones alternativas para tratar de mediar la crisis en Venezuela entre el gobierno y oposición, la misma línea de lucha de Machado se ha centrado más en buscar esa solución definitiva y redentoras que ponga fin a más de una década de dictadura en el país vecino. No parece algo que sea en pro de la Paz precisamente.

Parece poco asertivo, por no decir que es incoherente, el hecho de que Noruega otorgue un galardón tan de alta importancia a una líder política quien por más de 10 años ha intentado propiciar asonadas emulando el famoso caracazo o golpes de Estado contra el régimen chavista, o que aplauda que Estados Unidos imponga bloqueos o sanciones que han afectado seriamente la economía venezolana.

Así mismo, parece muy poco serio por parte de Noruega que un personaje de dudosa reputación reciba dicho premio, pues durante los últimos años el nombre de María Corina Machado, como el de Leopoldo López y Juan Guaidó, han sonado bastante en escándalos de corrupción empresarial en la que empresas venezolanas a cargo de miembros de la oposición han sido completamente saqueadas o regaladas a multinacionales a precio de huevo como fue el sonado caso de Citgo o Monomeros. Sobre el caso Citgo no se tiene certeza de la implicación de estos personajes de oposición, aunque en el caso de Monomeros está probado como personas allegadas a Guaidó y a Machado habrían saqueado la empresa para que está fuera absorbida por la multinacional Nitron Group, esto con apoyo pleno del gobierno del entonces subpresidente Iván Duque.

No olvidemos además, el hecho de que la campaña de oposición que María Corina Machado y Juan Guaidó haya sido apoyada por personajes de dudosa honorabilidad como Antonio Intriago, el famoso dueño de la empresa de Seguridad CTU, la cual habría sido responsable del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moisë.

Así las cosas, surge la duda en concreto: ¿María Corina Machado si merecía el premio Nobel de Paz? En respuesta a esta duda, solo digo que el hecho de que María Corina Machado reciba el Nobel de Paz no quiere decir que sea una pacifista, ya que Juan Manuel Santos, quien al igual que Álvaro Uribe Vélez, tiene marcada su conciencia el número 6402, y fue galardonado con dicho mérito.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.