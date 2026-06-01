- El negocio de las consultas previas terminó por frenar la transición energética de La Guajira

¿Es la consulta previa un verdadero escenario de concertación o un negocio burocrático? El freno a las energías limpias en las tierras de La Guajira

Texto escrito por: Martín Rafael López González

La Guajira atraviesa hoy uno de los debates territoriales, culturales y políticos más complejos de su historia reciente. Mientras el departamento intenta abrirse camino hacia la transición energética y aprovechar uno de los mayores potenciales eólicos y solares de América Latina, las disputas alrededor de la consulta previa, la representación étnica y la territorialidad ancestral se han convertido en el centro de múltiples conflictos. Sin embargo, detrás de esta discusión existe un fenómeno más profundo del que poco se habla públicamente: la mercantilización contemporánea de la ancestralidad.

Durante décadas, la ancestralidad fue entendida como memoria cultural, continuidad histórica y relación espiritual con el territorio. Pero en la Colombia multicultural surgida tras la Constitución de 1991, la identidad étnica comenzó también a producir efectos jurídicos, económicos y políticos concretos. La ancestralidad dejó de ser únicamente herencia simbólica. Empezó, además, a convertirse en capital de representación.

Hoy ser reconocido como sujeto étnico implica participación en consultas previas, capacidad de interlocución frente al Estado, incidencia sobre licencias ambientales, acceso a recursos de cooperación, participación en proyectos de compensación y presencia en escenarios institucionales donde se toman decisiones sobre el territorio. Y allí comenzaron las nuevas tensiones.

En regiones como La Guajira, donde convergen pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, megaproyectos energéticos y enormes intereses económicos, la identidad ancestral empezó inevitablemente a entrar en dinámicas burocráticas y transaccionales propias del Estado moderno. La figura de las “autoridades tradicionales”, los consejos comunitarios afrodescendientes y diversas formas de representación étnica comenzaron a multiplicarse dentro de un sistema donde la ancestralidad ya no solo representa memoria histórica, sino también capacidad de negociación territorial y política.

Esto no significa negar la legitimidad histórica de los pueblos indígenas ni la profunda presencia afrodescendiente en La Guajira. Ambas forman parte esencial de la construcción histórica y cultural del Caribe colombiano. El problema aparece cuando las estructuras de representación comienzan a avanzar más rápido que los propios procesos de construcción cultural, investigación histórica y elaboración colectiva de memoria.

En algunos sectores del pueblo Wayuu, por ejemplo, han surgido reinterpretaciones contemporáneas de la ancestralidad asociadas a nuevas disputas territoriales y ambientales. En ocasiones, ciertas narrativas identitarias parecen responder menos a procesos históricos ampliamente documentados y más a las nuevas dinámicas de representación y negociación abiertas por el modelo multicultural colombiano.

Algo similar ocurre con ciertos procesos afrodescendientes en La Guajira. Mientras el departamento posee una herencia afrocaribeña profunda insuficientemente estudiada, muchos consejos comunitarios parecen haberse concentrado más en los escenarios de representación jurídica y participación institucional que en procesos sólidos de reconstrucción histórica, investigación cultural o fortalecimiento de memoria colectiva. La consecuencia de todo esto es delicada: la ancestralidad comienza a desplazarse desde el terreno de la memoria hacia el terreno de la administración y la negociación.

La Guajira vive hoy una contradicción histórica. Posee uno de los mayores potenciales de energía renovable del continente, pero al mismo tiempo enfrenta enormes dificultades para materializar proyectos estratégicos que en otros departamentos avanzan con rapidez. Entre consultas interminables, superposición de representaciones étnicas, conflictos de interlocución y disputas territoriales cada vez más complejas, la transición energética corre el riesgo de quedar atrapada en un laberinto burocrático donde la ancestralidad comienza también a operar como instrumento de negociación política y económica.

En muchos casos, las consultas previas parecen haberse convertido menos en espacios reales de concertación cultural y más en escenarios permanentes de intermediación, representación y disputa por legitimidad territorial. El resultado es un modelo donde la gobernanza del territorio se vuelve crecientemente fragmentada y difícil de gestionar.

Tal vez el mayor problema del multiculturalismo colombiano contemporáneo no sea el reconocimiento de la diversidad, sino la manera en que el propio Estado terminó burocratizando y mercantilizando la identidad ancestral.

Porque cuando la ancestralidad adquiere valor jurídico, económico y político, inevitablemente surgen disputas por definir quién es ancestral, quién representa a las comunidades y qué territorios pueden ser reivindicados en nombre de esa ancestralidad. La paradoja es inquietante: en el intento legítimo por proteger las identidades culturales, el Estado terminó creando un nuevo mercado político alrededor de ellas.

Y quizás allí reside uno de los mayores riesgos para regiones como La Guajira: que la ancestralidad deje de ser principalmente memoria espiritual y continuidad histórica para convertirse progresivamente en un instrumento de representación, negociación y poder territorial. Porque cuando lo sagrado entra al lenguaje del Estado, inevitablemente entra también al lenguaje del mercado político.

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