El negociazo de Ana Lucía Domínguez en EE. UU. con el que vive feliz fuera de la TV

Siempre soñó en convertirse en actriz. Creció viendo a Margarita Rosa de Francisco, quien era su mayor inspiración, quería seguir sus pasos. Y lo logró desde muy pequeña, teniendo su primera aparición en la televisión con tan solo 9 años. A partir de ese entonces, la carrera de Ana Lucía Domínguez despegó y poco a poco fue logrando papeles de mayor importancia. Hoy en día, es una de las actrices latinas con mayor reconocimiento. Sus apariciones en series de plataformas de streaming le han dado esa posibilidad. Aparte de su carrera, el negocio de Ana Lucía Domínguez, la mantiene tranquila, viviendo como reina.

Los primeros años de la carrera de la actriz bogotana

Antes de lograr todo lo que hoy tiene, la mujer tuvo que empezar por darle vida a su sueño, la actuación. Con tan solo 9 años hizo parte de la telenovela 'De pies a cabeza'. Aunque fue un papel pequeño, fue la oportunidad de abrir puertas en este mundo. En el año 98 recibe su primer papel importante con la novela 'Hermosa niña', dándole vida a Antonia Donoso. Poco a poco la bogotana se acercaba a cumplir con todo aquello que había soñado años atrás. Producción tras producción, el nombre de la bogotana ganaba mayor reconocimiento. Y entonces llegó 'Gata salvaje', la producción que le daría a Ana Lucía Domínguez un reconocimiento internacional.

Esta novela, logró una gran aceptación y no solo en Colombia. Su papel hizo que la bogotana diera un gran salto en su carrera como actriz. Tan solo un poco después, a la vida de Ana Lucía llegó el que sería uno de sus proyectos más grandes. Se estrenó 'Pasión de gavilanes', allí la mujer interpretó a Rut Uribe y Livia Reyes. Este papel, terminó de consagrar a Ana Lucía Domínguez como una de las grandes actrices del país. Su actuación incluso le valió para llevarse un premio. La mujer se había consolidado como una de las grandes de Colombia y Latinoamérica. Pero su talento la llevaría mucho más lejos.

Poco después, y con los años de trayectoria, Ana Lucía Domínguez llegó a las plataformas de streaming. Su primera participación fue en '¿Quién mató a Sara?'. Esta serie logró uno de los mejores estrenos de habla no inglesa para la plataforma. Posteriormente, tuvo participación en 'Pálpito' también perteneciente a Netflix. Y si bien este es el gran negocio de Ana Lucía Domínguez, la mujer explotó su faceta como empresaria.

El negocio de Ana Lucía Domínguez fuera de la televisión

Si bien es cierto que su faceta como actriz es la que le ha dado mayor reconocimiento; la mujer decidió no echar todos los huevos en la misma canasta. Hace algunos años, la actriz decidió crear su propia marca de jeans, en busca de ampliar sus horizontes. La mujer también es amante de la moda, por lo que decidió ingresar en este mercado tan competitivo. Sin embargo, en el año 2019, para el programa Lo sé todo reveló un dato que sorprendió a muchos. Su exitoso negocio tuvo que ser pausado por varios motivos. La mujer tuvo que enfrentar varios obstáculos en Colombia para poder darle vida a este emprendimiento.

Y si bien este emprendimiento no arrancó como se esperaba, no es el único que ha tenido la reconocida actriz. Para nadie es un secreto que hace un tiempo, el humorista Piter Albeiro se montó tremendo negocio en Estados Unidos. Allí abrió su propio lugar de renta de vehículos, con el que le ha ido muy bien y con el que hoy vive tranquilo en este país. Pero él no fue el único que vio una oportunidad de armar un emprendimiento en este mercado. Y es que, el negocio de Ana Lucía Domínguez en este sector económico es Celebration rent a car.

Esta empresa de la mujer, junto con su esposo, está también ubicada en Estados Unidos. Además, según se puede ver en su Instagram, tienen puntos en Orlando, Miami, Fortlauderdale y Sea Port. De igual forma, esta empresa cuenta con una flota de vehículos modernos. Los grandes servicios que ofrece, han hecho que muchos acudan a ellos, incluso algunos famosos colombianos. Además, parte de la publicidad que hace la empresa, tiene a Ana Lucía Domínguez como su cara principal. Y si bien aún sigue activa como actriz, tiene la tranquilidad de dejar este mundo para vivir de lo que ha logrado.

