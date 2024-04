El negociazo con el que Elianis Garrido vive tranquila lejos de la televisión

.Publicidad.

Elianis Garrido se ha convertido en una figura muy reconocida por su participación en Lo sé todo. Por varios años, esta mujer hizo parte de este popular programa del Canal Uno. Por un buen tiempo, esta barranquillera brilló allí junto a Ariel Osorio y el cariño de la gente por ella, fue inmenso. Sin embargo, la mujer ha estado alejada últimamente de los medios de comunicación, aunque no de sus redes sociales. De hecho, por medio de estas, se mantiene en contacto continuo con el gran número de seguidores que tiene. Es de esta manera que, la gente ha sabido más sobre el negocio de Elianis Garrido.

Este es el nuevo negocio de Elianis Garrido en Santa Marta

Es normal ver que varias figuras de la televisión, no solo se dediquen a su trabajo frente a las cámaras. Algunos de ellos inician con ciertos proyectos audiovisuales, de los cuales se pueden destacar varios. Aunque también hay quienes deciden empezar a estallar su faceta como empresarios. De hecho esto es lo más común que suelen hacer estos famosos. Este es el caso de Elianis Garrido, que tras salir de Lo sé todo, decidió darle vida a su propio estudio de baile. De hecho, este era uno de los sueños que tenía la mujer tras haber dejado el programa del Canal Uno.

Sin embargo, este no es el único proyecto que la barranquillera decidió iniciar en esta nueva etapa. Aunque no muchos lo saben, el nuevo negocio de Elianis Garrido está situado en la costa. Estamos hablando de Mestizo, el restaurante al que la mujer decidió darle vida y está ubicado en Santa Marta. Pero no en cualquier punto de la ciudad, sino en el centro histórico. Allí, la oferta gastronómica consta de una fusión de comida del país y la mexicana. Eso sí, la mujer aseguró que ha invertido bastante energía en este proyecto, por lo que ya ha visto resultados de su esfuerzo. Sin embargo, en primer lugar se seguirá encontrando la academia.

Sin duda alguna, su paso por la televisión y gran visión, le ayudaron a ser hoy una empresaria. Lo más seguro es que, sigamos viendo crecer el éxito que ha tenido la mujer últimamente.

