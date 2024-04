María Fernanda Aristizábal, una reina que dejó las pasarelas para ser presentadora consentida en Caracol

.Publicidad.

María Fernanda Aristizábal es una mujer que nunca podremos olvidar en el país. Su lucha por representar a Colombia en Miss Universo, será siempre recordada. Era una de las favoritas para llevarse el título en el año 2022, sin embargo, las cosas no se dieron al final. Aún así, su representación fue digna de toda una reina de belleza, llena de talento e inteligencia. Sin embargo, parece que este mundo de pasarelas y más, tendrá una pequeña pausa en la vida de la mujer. De manera sorpresiva, María Fernanda se convirtió en presentadora de televisión. Así es, llegó al canal Caracol para hacer dupla con Andrea Serna.

Aunque la pandemia estuvo a punto de acabar con sus sueños, ella siguió adelante y hoy sigue luchando por lo que quiere. Ahora, siendo parte del Desafío, asumió un gran reto, más teniendo en cuenta la edición que presente. Sin embargo, será una nueva oportunidad para demostrar de que está hecha esta mujer de Armenia.

..Publicidad..

Así inició María Fernanda Aristizábal en el mundo de las reinas y Miss Universo

Sin duda alguna, esta cuyabra no solo derrocha talento, pues también es una mujer sumamente bella. Nació en Armenia, uno de los puntos más importantes de Quindío, en el año 1997. Así, esta mujer que hoy en día es una gran figura pública, es una joven de no más de 26 años. Sin embargo, su edad no ha sido impedimento para que represente a Colombia en el certamen de belleza más importante. Esta joven es hija del comerciante Bernardo Aristizábal y es la hermana menor de la familia. Aunque brilló como reina de belleza, la cuyabra también hizo sus respectivos estudios.

...Publicidad...

María Fernanda Aristizábal representando a Quindío en el Reinado de Belleza, del cual fue la gran ganadora

|Le puede interesar Sebastián Sánchez, el joven que se inventó Chicago Boys una plataforma para hacer crecer microempresarios

....Publicidad....

Seguramente, su carrera es algo que le ayudó en su camino a Miss Universo y hoy también como presentadora del Desafío. Aunque no muchos lo saben, María Fernanda Aristizábal es comunicadora social de la Universidad Católica Luis Amigo. A pesar de su juventud, ha logrado brillar como modelo e incluso como empresaria. Sin embargo, el aspecto por el que más ha logrado resaltar hoy en día, es por su título como Señorita Colombia 2019-2020. En aquel entonces la mujer ganó el reconocimiento de Señorita Colombia. Pese a su preparación para llegar a Miss Universo, los obstáculos no se hicieron esperar.

El covid-19 llegó a todo el mundo y esto afectó la agenda de la Señorita Colombia de aquel entonces. Aún así, en confinamiento la mujer buscó cumplir con algunas de sus labores. Sin embargo, un nuevo inconveniente, esta vez legal, impediría su participación en Miss Universo 2020. Los líos entre el CNB y Miss Universe Colombia opacaron el sueño de la quindiana. Para el 2020 y 2021, otras mujeres fueron enviadas a competir en el gran certamen. Pero para el año 2022, la mujer tuvo la oportunidad de volver a portar la corona, esta vez como Miss Colombia y no se negó.

El reto de Miss Universo y la llegada de la quindiana al Desafío

Después de tantas trabas y problemas, a María Fernanda Aristizábal le llegó la hora. En el mes de enero del 2023, la mujer tuvo la oportunidad de competir en Miss Universo. Su belleza y carisma la convirtieron en una de las favoritas de la noche. La cuyabra quería repetir el logro de Paulina Vega y Mariana Zuluaga y tenía todo para lograrlo. Aún así, aquella noche la mujer no logró quedar entre las 5 finalistas, aunque sí hizo parte del grupo de las dieciséis mujeres más bellas. Aún así, su paso por Miss Universo dejó muy buenas sensación de la quindiana.

María Fernanda Aristizábal en su nueva faceta como presentadora del Desafío de Caracol

Aunque estuvo involucrada en todo este mundo de belleza y pasarelas, la cuyabra sorprendió este 2024. Desde hace un tiempo ya se venía anunciando su llegada a la televisión pero por fin se concretó. Por medio de diferentes anuncios, se confirmó que María Fernanda Aristizábal se convertiría en presentadora de Caracol. Pero no de cualquier programa, sino de uno que es todo un éxito en el canal. Estamos hablando del Desafío, que por cierto celebra sus 20 años. Así es, el reto era grande pero la mujer lo tomó y la verdad es que su trabajo ha sido muy bueno.

Claro, la joven es experimentada en estar frente a las cámaras y a desenvolverse con mucha tranquilidad. Además, está acompañada de una de las más populares presentadoras del país, Andrea Serna. Incluso, se conocen desde hace mucho tiempo, cuando Andrea presentaba un evento. Es por ello que ver esa foto, demuestra la verraquera, perseverancia y lucha de María Fernanda para llegar a donde está. Seguramente la seguiremos brillando en la televisión, presentando otros programas o en facetas sorprendentes. Es que esta cuyabra, es una mujer talentosa, con gran carisma y una belleza única.

Vea también: