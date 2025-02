El Museo del Oro: un paseo para conocer la riqueza cultural de Colombia

Hasta me tome el atrevimiento de hablar con un animador pedagógico del lugar para que me brindara su punto de vista y la intención que se tiene para que visiten este tipo de infraestructuras. Él nos comenta que el propósito fundamental es darnos cuenta de que nuestra diversidad a estado presente desde antes de los procesos de conquista y que además debemos cambiar esa perspectiva que se tiene hacia los materiales como lo es el oro, el cual tiene un valor económico y se puede llegar a confundir como un tesoro precioso, que su principal valor consiste en ser objeto histórico que hace parte del patrimonio cultural Colombiano. Me llenó de ternura también el ver que este sitio es una de las atracciones más visitadas por extranjeros. Al entrar hasta llegué a confundirme en si estábamos en Bogotá o en Estados Unidos por la enorme cantidad de turistas que estaban ese día.

