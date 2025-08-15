El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se volvió una marioneta de los gringos y de Marco Rubio

Por: Horacio Duque |

agosto 15, 2025

La potencia imperialista gringa en su imparable declive, ahora en manos de un loco de atar, está mostrando sus prepotentes garras con un ejercicio naval, ordenado por el Pentágono, en el del sur del mar caribe para amenazar y agredir la república bolivariana de Venezuela, a su gobierno y al presidente Nicolás Maduro.

El pretexto es la famosa guerra contra las drogas y los carteles mafiosos, para lo cual, previamente, han montado la película de un “Cartel de los soles” en cabeza del alto Gobierno –con todos sus generales y ministros incluidos- de Venezuela, al cual acusan de ser el principal exportador de cocaína hacia los Estados Unidos. En realidad, estas maniobras navales y aéreas del gorilato del Comando sur de la Florida, coordinado por el gusano anticubano Marcos Rubio (amanuense de Trump), lo que tiene entre manos es invadir a Venezuela para apoderarse de su enorme riqueza petrolera mediante la destrucción del actual gobierno revolucionario y la eliminación o captura del presidente Nicolás Maduro, por el cual han ofrecido hasta 50 millones de dólares, a la manera como ocurría en las viejas guerras del medio oeste de los colonos europeos contra los indígenas Navajos, que fueron eliminados y exterminados para despojarlos de sus tierras y economías.

Esa operación naval caribeña, como otras tantas adelantadas en los últimos 200 años en este mar estratégico, por el imperialismo yanqui, lo que menos quiere es acabar con el problema de las drogas que está allá en el mundo interno anglosajón.

Obviamente, los gobiernos progresistas y los pueblos de las naciones latinoamericanas han condenado semejante esperpento guerrerista, cargado de violencia y ultraje contra la soberanía de los estados. El presidente Gustavo Petro es una de las voces populares que se han manifestado para condenar el plan gringo de invasión a Venezuela llamando a la unidad y a solidaridad entre los gobiernos y los movimientos sociales regionales de naturaleza antiimperialista y anticolonial.

Es por tal razón que suena bastante extraña y contradictoria la postura del Ministro de la Defensa de Colombia, el señor Pedro Sánchez –alumno de las escuelas contrainsurgentes y anticomunistas de las Américas- de salir muy entusiasmado a respaldar las andanzas invasoras y asesinas de los gringos contra Caracas, precisamente desde las bases militares del Comando sur en territorio colombiano.

Pedro Sánchez lo que está mostrando con tal postura es que es uno de esos funcionarios del actual gobierno, que no se ha leído el Programa que guía la actual administración de izquierda. Simple y llanamente es una voz disonante que perturba y sabotea los cambios y la transición hacia la paz con justicia social. No será hora para que este “spoiler” contrainsurgente maquillado se haga a un lado y deje de bloquear los cambios en el ámbito militar colombiano, asociado por largos años con el paramilitarismo, la violencia, la masacre, el exterminio de partidos de izquierda y de movimientos sociales. Vinculado al espantoso capítulo de casi 7 mil “falsos positivos” investigados y juzgados en la actualidad por la JEP.

