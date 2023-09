.Publicidad.

Tras la muerte del maestro paisa Fernando Botero, muchos se preguntan quién será la próxima gran estrella del arte colombiano, opcionados hay muchos, Beatriz Gonzalez, Doris Salcedo, Oscar Murillo, María Berrío, entre otros. Sin embargo, talento y futuro es lo que hay y ese es el caso de Carolina Caycedo, quien va a estrenar próximamente una exposición en el Museum of Modern Art (MoMa) de New York.

Carolina Caycedo, es una colombiana nacida en Londres, en el año 1978 y una de las artistas vivas más relevantes internacionalmente. Ha ganado varios reconocimientos, PST ART Implementation Funds, del Vincent Price Art Museum en compañía de la Getty Foundation. (2023), el Creative Capital Visual Arts Award, USA y muchos más.

Además, las temáticas de sus obras también tienen meritos. Fue nominada al premio Artes Mundi, que reúne a los artistas más relevantes que a través del arte abordan temas urgentes de la actualidad.

Recientemente se conoció la lista de todos los colombianos que habían logrado exponer sus obras en el Museum of Modern Art (MoMa) de New York. El más reciente, Antonio Caro, un artista conceptual que comenzó sus trabajos hacia finales de la década de 1960. Basándose en formas no tradicionales que generaban críticas sobre asuntos de la política y la sociedad colombiana. Pero próximamente se sumará alguien a esa lista de éxito colombiano.

Carolina Caycedo, es una artista preocupada por el medio ambiente y el cuidado de las aguas “explora la unión indivisible entre los seres humanos y la naturaleza. Su práctica artística y su participación en movimientos de resistencia operan contra la explotación excesiva de elementos naturales, el colapso de los ecosistemas, los efectos en las economías locales y la consiguiente crisis ambiental”, según lo comentó el Instituto de Visión.

Su obra Espiral Para Sueños Compartidos, estará exhibida desde el 10 de noviembre en la sala Marron Atrium del MoMA, donde han sido colgadas las obras más relevantes de la historia del arte moderno y contemporáneo del mundo, con artistas de la talla de Marina Abramovic, Steve McQueen, Pipilotti Rist, entre otros.

Es una instalación que consta de once redes de pesca artesanales teñidas a mano por comunidades del norte de México y dos trampas de peces tubulares, sostenidas a través de una estructura de acero con pesos de plomo, cable de acero, abrazaderas de cable de acero, anillos metálicos y paracord. Pero su trasfondo es aún más impresionante.

Espiral Para Sueños Compartidos parte de “Be dammed” el cual surgió a raíz de la construcción de la represa hidroeléctrica Quimbo (2012). Esta represa dividió el río más grande de Colombia, el río Yuma (Magdalena). Desde ese momento, Carolina Caycedo ha trabajado en una serie de obras con diversas activistas que luchan en contra de la privatización del agua.

Su labor es noble y desinteresada como buena colombiana “Las Cosmotarrayas pueden ser interpretadas como el cosmos de las personas que he conocido y sus historias de despojo y resistencia, funcionando como un vínculo entre mi participación en la comunidad y mi práctica de estudio”, afirmó la artista sobre su propia obra que fue creada para el Museo Universitario del Chopo.

Este tipo de obras son las que museos como el MoMa, siendo uno de los museos más grandes e influyentes del arte moderno en el mundo, deben exponer. No solo ayudan a dar aún más visibilización al talento de artistas comprometidas con el mundo como Carolina Caycedo, si no que fortalecen la lucha por el medio ambiente. Se auguran muchos éxitos para esta fuerte artista y su próxima gran exhibición.

