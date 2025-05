El miedo como estrategia electoral: así usa la oposición el tema de seguridad para ganar votos

Por: Germán Peña Córdoba |

mayo 12, 2025

Podríamos decir que es normal que la llamada "oposición" busque en las próximas elecciones venderles a los electores "seguridad". El tema seguridad concebido como normalmente se concibe, siempre ha sido la punta de lanza con que se calientan las elecciones presidenciales en Colombia. Las emociones son explotadas electoralmente de manera inmisericorde. Varias son las elecciones presidenciales que se han definido teniendo como eje histórico el asustar con el orden público, intimidar con guerrillas y grupos criminales. El elector emocionado, muerto del miedo, ha elegido al que supuestamente garantiza "poder ir a la finca" en un país donde el 0.02 % posee finca. Lo anterior se lo he escuchado a gente sin ningún bien terrenal, sin finca, diciendo: "es que con Uribe se podía ir a la finca".

Manejar el miedo como arma política ha sido una constante, donde la esperanza, antítesis del miedo, desaparece en la época preelectoral. La política de derecha, en vez de ofrecer esperanza de cambio, vende el irreductible miedo para posicionar una concepción de "seguridad" basada en la represión, la persecución, el perfilamiento y la inoculación del pavor.

¡Todo está calculado!

En este orden, la idea es mostrar, a través de sus medios de comunicación, imágenes grotescas y noticias que impresionan, pues el objetivo es presentar al televidente un país en caos. Cualquier hecho violento, que en gobiernos anteriores han pasado, en este gobierno, si se dan, hay que sobredimensionarlo y machacarlos diariamente por sus heraldos que han hecho del periodismo un partido político.

Lo anterior es conjurado con la información directa, sin intermediarios protervos, como lo son hoy los noticieros de los magnates.

Los Consejos de Ministros nos ilustran y nos muestran la realidad que por años nos ocultaron. No me pierdo un Consejo de Ministros: allí me informó con datos estadísticos y cuadros que me muestran que la taza de homicidios ha bajado en los municipios; menos el D.C. de Bogotá. Con los Ministros en directo me informo, que lo que ha crecido es el crimen sicarial en áreas de frontera como el Catatumbo, qué limita con Venezuela y Putumayo, que colinda con el Ecuador. Me entero y, bien sustentado, que el crimen sicarial ha aumentado, donde se localizan los puertos de Buenaventura, Santa Martha, Barranquilla y Cartagena, por su directa conexión con las rentas ilícitas: el narcotráfico y el contrabando. Luego deduzco que existe un interés exprofeso de mostrar un país en caos. Negar algunos éxitos de este Gobierno es sistemático e insumo básico para seguir mintiendo.

No se exige que la gran prensa sea amiga de la política gubernamental, la prensa es un contrapoder que debe guardar distancia, pero lo que hoy existe es un periodismo vergonzoso que miente sistemáticamente. En el anterior Consejo de Ministros el presidente desbarató con cifras, no que no existan, problemas de seguridad, siempre han existido, si no, que hoy por interés político, lo que llaman "seguridad" lo muestran sobredimensionado.

La próxima elección la ganará quien tenga en sus manos la política del cambio, no quien prometa "seguridad" de las botas al revés, las ganará quien presente esperanza en contraposición al miedo. Ganará quien prometa seguridad integral, ganará las elecciones, quien enarbole las banderas para seguir con el cambio.

