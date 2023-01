Uno de los mayores desafíos en el tratamiento de una persona con diabetes es lograr que la glucosa se mantenga en niveles normales. La recomendación más común que se le suele dar a estos pacientes es que realicen ajustes en su estilo de vida, los cuales consisten en adoptar una dieta estricta y en hacer ejercicio físico regularmente.

A veces, cambiar el estilo de vida no es suficiente y es necesario acompañarlo con medicación. Particularmente para los pacientes con diabetes tipo 2, una de las clases de medicamentos insignia son los análogos del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), entre los que se destaca semaglutida o mejor conocida por su nombre comercial, Ozempic.

Este medicamento del laboratorio danés Novonordisk está aprobado tanto por la FDA como por la EMA –agencias reguladoras de Estados Unidos y Europa, respectivamente- para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2. Algunos de sus efectos son la reducción del nivel de azúcar en la sangre y del riesgo de presentar accidentes cardiovasculares.

Además, se ha descubierto que después de ser administrada la ampolleta de Ozempic genera una sensación de saciedad, lo que le ha permitido ganarse la indicación para tratar la obesidad. Sin embargo, las declaraciones de celebridades como Elon Musk y de influencers de TikTok asegurando que se trata de un elixir para adelgazar han generado que personas sin diabetes y sin obesidad comiencen a utilizarlo con meros fines estéticos.

Fasting + Ozempic/Wegovy + no tasty food near me

— Mr. Tweet (@elonmusk) November 16, 2022