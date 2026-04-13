- El matrimonio, la forma más popular y eficaz de alcanzar el sueño americano

El 42 % de las residencias en EE. UU. se dan por vínculos familiares. La falta de visas hace que el matrimonio sea el mejor aliado de los migrantes desesperados

Migrar hacia Estados Unidos ha sido, durante décadas, una aspiración construida alrededor del llamado “sueño americano”. La promesa de estabilidad económica, seguridad y oportunidades laborales ha impulsado a miles de personas a abandonar sus países de origen. Sin embargo, frente a un sistema migratorio cada vez más estricto, muchos migrantes se enfrentan a constantes negaciones de visa, procesos largos y requisitos difíciles de cumplir. En ese escenario, surge un fenómeno polémico: los matrimonios entre ciudadanos estadounidenses y migrantes como vía para obtener residencia legal.

Más allá de su evidente ilegalidad, esta situación plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿hasta dónde puede llegar la necesidad de un migrante y la ambición económica de un ciudadano estadounidense dispuesto a convertir la ciudadanía en mercancía?

El sistema de visas estadounidense establece múltiples condiciones para conceder el acceso a su país. Condiciones que, en algunos casos, resultan inaccesibles para la mayoría de personas latinoamericanas que se presentan. La negación de visas por recursos insuficientes o sospecha de intención migratoria permanente crea una barrera que, en muchas de las circunstancias, limita la movilidad legal.

Es en esa grieta donde aparece el negocio clandestino de los matrimonios por conveniencia. Para el migrante, el matrimonio se transforma en una opción desesperada; para el ciudadano estadounidense que acepta participar, en una oportunidad de ganancia económica. El vínculo afectivo que socialmente representa compromiso y amor se reduce a un contrato informal basado en intereses.

Según datos oficiales de la revista Forbes, más de un millón de personas obtuvieron la residencia en 2022 y de ese total, alrededor del 42 % fueron otorgadas a familiares directos de ciudadanos estadounidenses (incluyendo cónyuges). Esta realidad la mayor parte del tiempo nos muestra cómo la ciudadanía, por su parte, deja de ser un derecho político ligado a la pertenencia y se convierte en un bien transable, y en una de las pocas vías efectivas de regularización migratoria.

En este contexto y, en definitiva, el debate no debería centrarse únicamente en la ilegalidad de estos acuerdos, sino en las condiciones que los hacen posibles. Mientras la movilidad humana continúe dependiendo más del privilegio que del mérito, seguirán apareciendo estrategias que desafían la ética y la ley. Así, la pregunta inicial permanece abierta: ¿se puede comprar el sueño americano o es el propio sistema el que le ha puesto precio?

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..