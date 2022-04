El maltrato de Jesurún, el uribista del fútbol, a Luis Diaz y su corte

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

La que le hizo Gustavo Gómez Córdoba a Ramón Jesurún el pasado martes 19 de abril no fue una entrevista, fue una vergüenza. Si el periodismo no está para incomodar al poder, ¿para qué coño está? Lo que le hizo el hombre más frívolo de la radio nacional ayer a Jesurún no fueron preguntas sino centros que el barranquillero cabeceaba a placer. A pesar de lo vergonzoso de la entrevista nos sirvió para mostrar la arrogancia, el descaro, el cinismo de uno de los dirigentes más impresentables que hayan pasado por la Federación Colombiana de Fútbol. Con sus ojos enrojecidos por el guayabo eterno en el que vive, el privilegiado pupilo de Fuad Char dijo que los colombianos teníamos que estar agradecidos porque él –no los jugadores- nos clasificó a dos mundiales, porque las finanzas dentro de la Federación están divinamente y no necesitan de los 12 millones de dólares que da la Fifa por clasificar a un mundial para que él y su grupo de whiskeros puedan dormir tranquilos. ¿La afición? Que se pudra.

A Gustavo Gómez, en el baño de espuma y bañera que le dio a Jesurún, se le olvidó cuestionar a Ramón que desde el 2018 no se clasifica a ningún mundial en ninguna categoría, que por los pasillos del edificio de la Federación en el barrio La Castellana de Bogotá los empleados sufren de su espíritu dictatorial, que grita y maltrata a empleados de menor rango, que veta periodistas y presiona para sacarlos de los medios, la ausencia total de planificación y de trabajo, a Reinaldo Rueda prácticamente ni le revisaron el informe final en donde se explicaba su fracaso, los procesos judiciales, como el de la reventa de boletas, que tiene controlados gracias a su cercanía con funcionarios de este gobierno como la procuradora Margarita Cabello. Jesurún, en otras palabras, es un clon de Uribe en la Federación. El gobierno que entre deberá intervenir así sea este un órgano privado.

Es que en la grosería de entrevista que le hizo Gómez Córdoba quedó claro que, para Jesurún, no le importan ni la afición ni los jugadores a quienes despreció diciendo que no los llamará a consultarles por el nuevo técnico. ¡Qué se jodan! ¿Para qué llamar a Luis Diaz, el crack del Liverpool, si él es un esclavo más de él y de su llave Álvaro González? Es una pena que en esa entrevista Jesurún no le haya pedido perdón a Díaz por no ofrecerle los elementos necesarios, empezando por un técnico de categoría, para ir a un mundial. El Guajiro, el único jugador colombiano que tendría opción a corto plazo de ganar un Balón de Oro, se perderá Catar en una edad idea, 26 años, los mismos que tenía Maradona cuando ganó el Mundial de México y ya tendrá que esperar al 2026 en donde tendrá 30 y quién sabe en qué estado de forma se encuentre.

Después de escucharlo no hay ninguna esperanza. Es mentira que se esté acercando a Bielsa, Alfaro o a algún técnico de esa envergadura. Según lo que están dejando deslizar Cesar Augusto y Carlos Antonio, los periodistas que le cuidan la billetera, van a salir con un Gamero de esos. Los jugadores que vienen de Europa, nada más al verle la pinta al técnico de Millonarios, lo despreciarían por completo. De eso hablan estos muchachos ricos en los camerinos, de cómo se viste el mister, de cómo habla y lleva el pelo el DT. Si se quiere tener alguna esperanza hay que desatornillar a estos whiskeros y el único camino que queda es que Petro –no veo a Fico metiéndose con gente cercana de su patrón- intervenga a la Federación, les ponga trabas, les quite poder, los expropie y nos devuelva la selección a la afición. Con cínicos como Ramón Jesurún no se puede llegar a acuerdos, hay que declararles la guerra directamente.

