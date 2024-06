El mal servicio de Bancolombia lo llevó a ganarse un jalón de orejas del MinTIC

.Publicidad.

La celebración del Corpus Christi fue la excusa de miles de colombianos para salir de paseo o para descansar gracias a que es uno de los tantos festivos que tiene el país. Sin embargo, para las miles de personas que utilizan los canales virtuales de Bancolombia, el banco con más usuarios con muchísima diferencia sobre el resto, esta festividad terminó siendo un dolor de cabeza.

Desde la madrugada del 3 de junio, la aplicación de Bancolombia comenzó a presentar fallas, algo que les imposibilitaba a sus usuarios hacer transacciones, consultar sus saldos o hacer cualquier otro tipo de trámite por esa vía. Aunque los clientes denuncian que esta situación se ha convertido en una constante de cada quincena, esta vez se terminó alargando más de la cuenta, puesto que, si bien el servicio se ha ido normalizando, aún hoy 5 de junio permanece con intermitencias.

Esto ha generado la furia de miles de usuarios que se han pronunciado al respecto en redes sociales, muchos de ellos burlándose de la situación. No obstante, lo que no esperaba Bancolombia era que a las críticas se sumara la voz más autorizada de todas, la del ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, quien recientemente celebró el reconocimiento que se le hizo a Colombia en la Cumbre Mundial de Inteligencia Artificial en Suiza y quien a través de su cuenta de X pidió una solución inmediata para no sigan siendo afectados los colombianos.

Palabras del MinTIC sobre el servicio de Bancolombia. Tomado de @MauricioLizcano

¿Qué ha dicho Bancolombia?

La explicación del banco ha sido clara. Todo se deriva de un mantenimiento programado que se alargó más de lo que estaba previsto, ante lo cual invitan a sus clientes a que se desplacen hacia un cajero automático o a que utilicen la Sucursal Virtual Personas.

