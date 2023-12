El lujoso apartamento que estrenará Virna Johnson como exalcaldesa de Santa Marta

.Publicidad.

Virna Johnson siempre ha sido un alfil de Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta y ex gobernador del Magdalena, cabeza del movimiento Fuerza Ciudadana quien aspiraba a completar 16 años controlando la ciudad. Sin embargo, una jugada equivocada con la que intentó perpetuarse de manera directa a través de su hermana Patricia Caicedo le echó a perder sus planes.

Aunque la derrota que se dio por la vía judicial, el grupo de Caicedo recibió un duro golpe electoral porque aunque la inscripción a última hora por vía tutela de su candidato Jorge Agudelo terminó anulada, este consiguió 85.504 mientras su contrincante Carlos Pinedo, cuyo triunfo se dio por la vía judicial logró 85.222, algo que confirma una significativa pérdida de base electoral para el movimiento Fuerza Ciudadana. Pinedo se posesionará como alcalde de Santa Marta el próximo 1 de enero, aunque se sabe que los derrotados no se darán por vencidos en su obsesión por regresar al poder.

La relación de Virna Johnson con Caicedo data de los tiempos de la Universidad del Magdalena donde éste armó la que sería su cúpula política que lo ha acompañado en estos veinte años. Virna Johnson fue su secretaria y amiga muy cercana desde los días universitarios como lo muestra la foto publicada por el director Víctor Rodríguez, el director del influyente portal samario Opinión Caribe que trinó con el título Recordar es vivir.

Johnson trabajó con Caicedo en su despacho durante su Alcaldía en 2012 y cuando lo sucedió Rafael Martínez, su aliado también desde la Universidad del Magdalena elegido en octubre gobernador del departamento, Virna Johnson fue nombrada directora de los Juegos Bolivarianos y del Caribe, un cargo estratégico para la contratación y para proyectarla como sucesora de Martínez en la Alcaldía, como en efecto sucedió.

El exalcalde Carlos Caicedo se autodenominó director estratégico de los Juegos. Aquí en medio del alcalde Rafael Martínez y la entonces directora y luego alcaldesa Virna Johnson

Los Juegos Bolivarianos para muchos en la ciudad significó el punto de quiebre en la desbocada en la contratación de Caicedo y la cúpula que lo rodea. Pasó de todo y muchos de los escenarios deportivos quedaron inconclusos para frustración de los samarios. Un comportamiento similar con mucha obra pública que ha erosionado su imagen y ha significado una oportunidad de cambio perdida para Santa Marta.

Los planes de Caicedo se cumplieron y Virna Johnson fue elegida alcaldesa con una arrolladora votación de cercana a los 130 mil votos en octubre del 2019, muy superior a la de su predecesor Martínez. Después de los cuatro años de Johnson en la Alcaldía y con Caicedo manejando los hilos del poder en la sombra desde la gobernación, Fuerza Ciudadana ha perdido casi la mitad de estos sufragios como pudo medirse con el candidato Jorge Agudelo, aunque se trató de una elección atípica, sin campaña alrededor de su nombre y muy precipitada.

La alcaldesa, igual que su jefe político, no logró asimilar la derrota del movimiento y ha recurrido a todo tipo de maniobras jurídicas para impedir la posesión del contendor Carlos Pinedo. Fue el último empalme de los 1050 municipios de Colombia en realizarse y en medio de dificultades denunciadas en las redes sociales. No solo se tomó su tiempo hasta el límite permitido por la ley, a pesar de tener una vieja cercanía con el ganador Pinedo, quien junto con Carlos Caicedo fueron padrinos de su matrimonio. Este fue concejal de Santa Marta durante los dos últimos períodos con un comportamiento errático frente a la administración de apoyo y distancia y al parecer no está dispuesto a poner el espejo retrovisor.

Por su parte Virna Johnson se prepara a disfrutar su nuevo apartamento en la Torre Barcelona, donde tendrá como vecinos otros políticos costeños y cachacos. Se trata de un apartamento de 313 metros, en primera línea de playa en Bello Horizonte donde el metro cuadrado supera el $ 1 millón, un proyecto de la conocida constructora samaria Infante Vives.

Desde allí tendrá que defenderse de las investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría con las que sale. Una por posibles irregularidades en un contrato de más de $ 970 millones para la implementación de un programa de participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia en la que también está involucrado su secretario de Gobierno (e), Bayron Arrieta Jiménez y la última es por el frustrado acueducto El Curval que intentó dejar contratado.

Caicedo desde la gobernación apoyó este este proyecto como la solución al problema hídrico de la ciudad –promesa aplazada una década desde que fue alcalde por primera vez en 2012- financiado con recursos departamentales y vigencias futuras municipales. Tanto él como Virna Johnson terminaron junto al gerente de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., Francisco Fernando García Rentería - un alfil de Caicedo que lo ha llevado a diferentes cargos-, investigados por la Procuraduría por presuntas irregularidades en la firma del contrato para la construcción de este acueducto que tendría un costo superior a los 14 mil millones de pesos.

Se prevé que no serán estas las únicas investigaciones disciplinarias, además de fiscales y penales alrededor de la ambiciosa contratación pública en cabeza de la alcaldesa que siempre estuvo rodeada de quejas y cuestionamientos.