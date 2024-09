El lugar en Bogotá donde puede conseguir carros en subasta y a buen precio

.Publicidad.

Comprar o vender un vehículo de segunda, puede ser toda una odisea. No solo porque no siempre se tiene el conocimiento adecuado para revisar que todo esté bien; puede que también haya gente que sea deshonesta y ofrezcan su modelo sin dar mucha información. Ahora bien, en ocasiones, este proceso también puede ser engorroso e incluso puede ser más costoso. Lo cierto es que, en Bogotá, cerca al aeropuerto, hay varios lugares en los que se pueden conseguir carros en subasta. Seguramente muchos hayan pasado por allí, y no sepan qué se trata de esto.

El lugar en Álamos, donde hay carros en subasta

Hay que empezar mencionado, que este contenido sale del video compartido por el creador de contenido me_dicenpato. El hombre compartió en su cuenta de Instagram, un lugar ubicado en Álamos, en la ciudad de Bogotá, donde hay carros en subasta. De hecho, quienes hayan tomado por la transversal 93, habrán notado que al atravesar los moteles, hay algunos parqueaderos. Bueno, según compartió el creador de contenido, estos son usados para la compra y venta de carros y motos de segunda. Es que, incluso por día, ya hay tarifas fijas, para cada vehículo.

..Publicidad..

Aunque en la imagen tomada de Google Maps, se ve cerrado el lugar, en el video de me_dicenpato, se puede ver los vehículos en venta y sin la polisombra.

|Le puede interesar ¿Vale la pena comprar un Seagull, el carro más vendido de BYD? Estas son sus brutales características

...Publicidad...

Pero esto no es todo, pues no solo estos espacios serían usados para poder vender y comprar autos. De igual forma, cerca al CAI ubicado en Álamos, hay cuadras donde se parquean con el fin de vender sus vehículos. Aunque no hay una dirección específica, el punto de orientación es el centro de atención inmediata de la policía. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, pues aunque sí hay mucha gente honrada, que utiliza estos espacios, también puede haber aquellos que quieran aprovechar. Lo cierto es que, siempre habrá que tener cuidado con este tipo de negocios, pues no hay garantía alguna.

....Publicidad....

Por ello, es mejor informarse y también corroborar que los carros en subasta o en venta, estén en condiciones óptimas. Lo cierto es que, podrá encontrar una gran cantidad de modelos disponibles y todo tipo de precios. Sin embargo, ya es decisión de cada quién, dónde adquirir su propio vehículo, bien sea de primera o de segunda.

Vea también: