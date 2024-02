El lugar donde puede conseguir jeans a la moda por $40 mil y blusas de buena calidad a $30 mil

.Publicidad.

Conseguir jeans baratos, a la moda y con las tendencias de las marcas de hoy como H&M, Pull and Bear, Zara, entre otras, no es nada económico. De hecho, la ropa es una de las necesidades básicas del ser humano y cada día es más costosa. Pero existen importadores que pueden dejar los precios mucho más económicos, aquí le contamos de un lugar donde va a pagar lo justo por prendas bonitas y de buena calidad.

Se trata de la marca Carisma Jeans, una marca colombiana que exporta a 15 países, allí podrá encontrar una variedad de jeans de todos los colores y formas. Los costos son muy asequibles, cualquiera cuesta $40.000 pesos. Pero lo mejor de todo es que tienen otro tipo de prendas, como cinturones a $5.000 pesos, bolsos desde $50.000 pesos, blusas y tops desde $12.900 pesos, también chaquetas de muchos estilos desde $60.000 pesos y finalmente abrigos desde $100.000 mil pesos.

Lo mejor es ir a su punto de fabrica ubicado en la carrera 54 #43-61 SUR en el barrio la Alquería de Bogotá. Abren de lunes a viernes de 9 am a 5 pm y sábados de 9 am a 4 pm. Lo mejor de esta opción es que es industria colombiana y no solo apoya la producción nacional si no que paga lo justo por prendas de muy buena calidad.

