El outlet secreto de San Victorino donde consigue ropa como la de Zara casi regalada

Conseguir ropa ‘a la moda’ en Bogotá no siempre es tarea fácil, sobre todo cuando de precios se trata, en su mayoría son bastante caros. Pero esto sucede especialmente con marcas famosas y en tendencia, no obstante, cuando se deja eso de lado existe ropa que aunque no sea de expendios reconocidos es bonita y su costo si es asequible, aquí le contamos sobre un outlet secreto de San Victorino donde puede conseguir estas prendas.

El outlet llamado Plur está ubicado en pleno centro de la capital en la carrera 9 #12-88, allí puede encontrar ropa con diseños tan llamativos y modernos como los de Zara. Una creadora de contenido publicó el lugar y dio un recorrido para que se dé una idea de sus descuentos. Iniciando con tres blusas por $30.000 pesos, todas con diseños y de buena calidad, algo que no va a encontrar en ningún otro lado, además es industria colombiana.

También tienen la famosa chaqueta ‘piloto’ que con lo que cuesta en Zara se pueden comprar hasta cinco en ese lugar. También tienen conjuntos de blazer y pantalón unitono que están en tendencia, pantalones de cuerina metalizados, chaquetas de pana, gamuza, cuerina, entre muchas otras. Una opción perfecta para las mujeres bogotanas que quieran renovar su guardarropa sin afectar su bolsillo y con un buen presupuesto.

