El llanto de Lyons

Los estudios dicen que llorar es sin duda para la mayoría, un verdadero desahogo, además de ser una forma de segregar toxinas del organismo. Pero no siempre el llanto sirve para ese propósito ya que también parece tener una función comunicativa al producir una respuesta de consuelo en los que están presentes, que sirve para mejorar el estado de ánimo del que llora.

Se expresa que el llanto tiene su lado positivo y su contraparte negativa. Dice un proverbio irlandés que “Las lágrimas derramadas son amargas, pero más lo son las que no se derraman”… aquí entra el llanto por dolor, positivo, llorar cuando nos sentimos dolidos por algo, por una pérdida, por impotencia, por lo que no se puede recuperar. Y este país, Colombia, sí que ha llorado, las lágrimas derramadas llenan las principales arterias fluviales. Han llorado las madres de Soacha, las viudas y huérfanos de las masacres, los militares al ver sus compañeros mutilados por bombas o minas quiebra patas, los pensionados esperando una mísera mesada que nunca llega, el enfermo al hacer cola por una orden clínica o aquel trabajador que por su salario no puede solventar su familia.

Pero también está el llanto tóxico. Las “lágrimas de cocodrilo” ( el reptil llora cuando está comiendo o devorando su presa) o el llanto manipulador, aquellas que se utilizar para utilizarlas a nuestro antojo como por ejemplo el que utiliza el niño cuando quiere obtener algo o el orador para darle rienda suelta a sus emociones. Y mucho ojo con este llanto. Se trae a colación por que ya ha sucedido dos veces. La primera, cuando Musa Besaile se presentó como víctima y apareció con su familia en un vídeo para posarse ante la opinión pública como un ser perseguido.

Y hoy, 9 de enero, las de Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, durante la entrevista a la W. Lloró y pidió perdón. La pregunta surge. Cuando conscientemente y en ejercicio de su cargo, no pensó en las familias pobres del departamento, sus enfermos, sus estudiantes. ¿Derramó lágrimas cuando hacía las transacciones de propiedades y fincas extensas producto de sus ilícitos, tal vez lo hacía por la risa? ¿Ha llorado un ex por lo causado a la sociedad colombiana, los políticos presos o los partidos políticos por los avales a delincuentes, los jueces por decisiones equivocadas, Rugeles por la paliza a la compañera o el anterior defensor por sus acosos laborales, o Ricaurte por lo del cartel de la toga o el ladrón que asesina por un celular o Kiko Gómez y muchos otros? Todos ellos, roban, legislan y actúan en contra de la institucionalidad para después con los bolsillos llenos y con los apetitos saciados llorar y pedir perdón.

Podemos, la gran mayoría de colombianos, llorar de felicidad si le damos un cambio profundo a las prácticas políticas del país eligiendo a los idóneos para ejercer los cargos del establecimiento.

